به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ریاست‌جمهوری لبنان اعلام کرد که «ژوزف عون» رئیس‌جمهور این کشور در گفتگوی خود با «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا، بر ضرورت خروج کامل نظامیان صهیونیست از تمامی اراضی لبنان تأکید کرده است.

بر اساس بیانیه ریاست‌جمهوری لبنان، عون تصریح کرده است که عقب‌نشینی کامل رژیم صهیونیستی از خاک لبنان، به تثبیت امنیت و ثبات در این کشور کمک کرده و امکان گسترش حاکمیت دولت بر سراسر قلمرو لبنان را فراهم می‌کند.

در این گفتگو همچنین دو طرف درباره تقویت حمایت‌های آمریکا از ارتش لبنان رایزنی کردند و بر ادامه هماهنگی‌ها برای اجرای توافقات موجود به توافق رسیدند.