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۳۱ تیر ۱۴۰۵، ۶:۲۹

روبیو: واشنگتن آماده مذاکره است، ایران جدی نمی گیرد!

روبیو: واشنگتن آماده مذاکره است، ایران جدی نمی گیرد!

وزیر امور خارجه آمریکا با تکرار ادعاهای ضدایرانی گفت واشنگتن برای مذاکره و حل اختلافات آماده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، در جریان نشست سران اتحادیه جنوب شرق آسیا (آ.سه.آن) مدعی شد واشنگتن برای گفتگو، مذاکره و حل اختلافات در غرب آسیا آمادگی دارد، اما ایران در روند مذاکرات جدی نیست.

وی همچنین با اشاره به تحولات منطقه، مدعی شد مسدود شدن آبراه‌های بین‌المللی می‌تواند به رویه‌ای خطرناک تبدیل شود و امنیت تجارت جهانی را با تهدید مواجه کند.

این ادعای وزیر خارجه آمریکا درحالیست که فرماندهی مرکزی ارتش تروریستی آمریکا (سنتکام) از حملات به اهدافی در ایران برای یازدهمین شب متوالی خبر داده است.

کد مطلب 6895352

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    نظرات

    • ایرانی IR ۰۷:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
      1 0
      پاسخ
      هر دوطرف جدی نیستید.

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