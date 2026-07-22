به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی پارسایی ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد اربعین استان فارس با اشاره به جایگاه ویژه مردم این استان در خدمترسانی به زائران حسینی گفت: برگزاری پرشور و باشکوه مراسم اربعین، افتخاری برای مردم فارس و مؤید جایگاه شیراز بهعنوان حرم سوم اهلبیت(ع) است.
وی افزود: سابقه دینی، توان مذهبی و ارادت مردم فارس به اهلبیت(ع) موجب شده است که خدمت به زائران و خادمی آلالله را برای خود افتخار و مایه آبرو بدانند.
معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس با اشاره به گزارش ارائهشده از سوی مسئولان کمیتههای زیرمجموعه ستاد اربعین استان، ادامه داد: تمامی کمیتهها با جدیت در حال انجام وظایف محوله هستند و موضوعات مرتبط نیز توسط مسئولان مربوطه ثبت، پیگیری و دنبال خواهد شد.
پارسایی با تأکید بر ضرورت تسریع در اعلام نرخ ناوگان حملونقل جادهای در ایام اربعین، گفت: باید نرخ اتوبوسهای ویژه انتقال زائران هرچه سریعتر اطلاعرسانی شود تا زائران بتوانند برای خرید بلیت و برنامهریزی سفر خود اقدام کنند.
وی همچنین خواستار پیگیری برای استفاده از ظرفیت اتوبوسهای سازمانی و شرکتها برای انتقال زائران استان فارس به مرز شلمچه شد و افزود: این موضوع از سوی ستاد اربعین استان دنبال خواهد شد.
اهمیت توسعه مسیرهای هوایی برای تسهیل سفر زائران
معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس با اشاره به اهمیت توسعه مسیرهای هوایی برای تسهیل سفر زائران، اظهار کرد: با توجه به نیاز استان فارس به پروازهای مستقیم شیراز-نجف، ۶ پرواز مستقیم در ایام اربعین پیشبینی شده و زائران عتبات عالیات میتوانند برای تهیه بلیت اقدام کنند.
پارسایی با تأکید بر ضرورت توجه به مسائل حقوقی و قانونی اعزام زائران به کشور عراق، تصریح کرد: سازمان حج و زیارت باید در این زمینه اطلاعرسانی گستردهای داشته باشد تا زائران نسبت به ضوابط قانونی سفرهای خارجی و الزامات حضور در کشور عراق آگاهی کافی پیدا کنند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: برخی هماهنگیهای دوجانبه برای تسریع در روند فعالیت کمیتههای ستاد اربعین استان باید در روزهای آینده با فوریت انجام شود و گزارش اقدامات و رفع موانع به ستاد اربعین استان ارائه شود.
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