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۳۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۴۷

پارسایی: ۶ پرواز مستقیم شیراز-نجف برای اربعین برقرار می‌شود

پارسایی: ۶ پرواز مستقیم شیراز-نجف برای اربعین برقرار می‌شود

شیراز-معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس با اشاره به آمادگی استان برای برگزاری اربعین حسینی گفت: ۶ پرواز مستقیم شیراز-نجف برای انتقال زائران عتبات عالیات برقرار است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی پارسایی ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد اربعین استان فارس با اشاره به جایگاه ویژه مردم این استان در خدمت‌رسانی به زائران حسینی گفت: برگزاری پرشور و باشکوه مراسم اربعین، افتخاری برای مردم فارس و مؤید جایگاه شیراز به‌عنوان حرم سوم اهل‌بیت(ع) است.

وی افزود: سابقه دینی، توان مذهبی و ارادت مردم فارس به اهل‌بیت(ع) موجب شده است که خدمت به زائران و خادمی آل‌الله را برای خود افتخار و مایه آبرو بدانند.

معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس با اشاره به گزارش ارائه‌شده از سوی مسئولان کمیته‌های زیرمجموعه ستاد اربعین استان، ادامه داد: تمامی کمیته‌ها با جدیت در حال انجام وظایف محوله هستند و موضوعات مرتبط نیز توسط مسئولان مربوطه ثبت، پیگیری و دنبال خواهد شد.

پارسایی با تأکید بر ضرورت تسریع در اعلام نرخ ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای در ایام اربعین، گفت: باید نرخ اتوبوس‌های ویژه انتقال زائران هرچه سریع‌تر اطلاع‌رسانی شود تا زائران بتوانند برای خرید بلیت و برنامه‌ریزی سفر خود اقدام کنند.

وی همچنین خواستار پیگیری برای استفاده از ظرفیت اتوبوس‌های سازمانی و شرکت‌ها برای انتقال زائران استان فارس به مرز شلمچه شد و افزود: این موضوع از سوی ستاد اربعین استان دنبال خواهد شد.

اهمیت توسعه مسیرهای هوایی برای تسهیل سفر زائران

معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس با اشاره به اهمیت توسعه مسیرهای هوایی برای تسهیل سفر زائران، اظهار کرد: با توجه به نیاز استان فارس به پروازهای مستقیم شیراز-نجف، ۶ پرواز مستقیم در ایام اربعین پیش‌بینی شده و زائران عتبات عالیات می‌توانند برای تهیه بلیت اقدام کنند.

پارسایی با تأکید بر ضرورت توجه به مسائل حقوقی و قانونی اعزام زائران به کشور عراق، تصریح کرد: سازمان حج و زیارت باید در این زمینه اطلاع‌رسانی گسترده‌ای داشته باشد تا زائران نسبت به ضوابط قانونی سفرهای خارجی و الزامات حضور در کشور عراق آگاهی کافی پیدا کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: برخی هماهنگی‌های دوجانبه برای تسریع در روند فعالیت کمیته‌های ستاد اربعین استان باید در روزهای آینده با فوریت انجام شود و گزارش اقدامات و رفع موانع به ستاد اربعین استان ارائه شود.

کد مطلب 6895897

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