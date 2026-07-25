علیرضا زینلی در گفتگو با خبرنگار مهر از ادامه روند ثبت‌ نام زائران اربعین حسینی در استان فارس خبر داد و گفت: بر اساس آخرین آمار ثبت‌شده تا ساعت ۸ صبح شنبه ۳ مردادماه، ۹۳ هزار و ۱۳۴ نفر از مردم فارس در سامانه سماح برای شرکت در مراسم اربعین حسینی ثبت‌ نام کرده‌اند.

وی افزود: این تعداد زائر در قالب ۵۴ هزار و ۸۵۰ گروه ثبت‌ نام خود را نهایی کرده‌اند.

مدیرکل حج و زیارت استان فارس با اشاره به شیوه سفر زائران بیان کرد: از مجموع ثبت‌ نام‌کنندگان،۴۲۲ نفر متقاضی سفر هوایی بوده و سایر زائران سفر زمینی را برای حضور در پیاده‌روی اربعین انتخاب کرده‌اند.

زینلی خاطرنشان کرد: روند ثبت‌ نام زائران در سامانه سماح همچنان ادامه دارد و آمار ثبت‌ نام به صورت روزانه به‌روزرسانی می‌شود.