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۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۵۸

ثبت‌نام بیش از ۹۳ هزار زائر فارسی برای شرکت در راهپیمایی اربعین حسینی

ثبت‌نام بیش از ۹۳ هزار زائر فارسی برای شرکت در راهپیمایی اربعین حسینی

شیراز-مدیرکل حج و زیارت استان فارس از ثبت‌نام بیش از ۹۳ هزار نفر در سامانه سماح برای شرکت در راهپیمایی اربعین حسینی خبر داد.

علیرضا زینلی در گفتگو با خبرنگار مهر از ادامه روند ثبت‌ نام زائران اربعین حسینی در استان فارس خبر داد و گفت: بر اساس آخرین آمار ثبت‌شده تا ساعت ۸ صبح شنبه ۳ مردادماه، ۹۳ هزار و ۱۳۴ نفر از مردم فارس در سامانه سماح برای شرکت در مراسم اربعین حسینی ثبت‌ نام کرده‌اند.

وی افزود: این تعداد زائر در قالب ۵۴ هزار و ۸۵۰ گروه ثبت‌ نام خود را نهایی کرده‌اند.

مدیرکل حج و زیارت استان فارس با اشاره به شیوه سفر زائران بیان کرد: از مجموع ثبت‌ نام‌کنندگان،۴۲۲ نفر متقاضی سفر هوایی بوده و سایر زائران سفر زمینی را برای حضور در پیاده‌روی اربعین انتخاب کرده‌اند.

زینلی خاطرنشان کرد: روند ثبت‌ نام زائران در سامانه سماح همچنان ادامه دارد و آمار ثبت‌ نام به صورت روزانه به‌روزرسانی می‌شود.

کد مطلب 6898542

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