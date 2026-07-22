تصادف در بزرگراه پیامبر اعظم (ص) مشهد؛۲ مصدوم تحویل اورژانس شد 

به گزارش خبرگزاری مهر، آتشپاد سوم مصطفی علیزاده اظهار کرد: برخورد دو خودروی پژو و تیبا در بزرگراه پیامبر اعظم(ص)، منجر به محبوسی ۲ نفر شد که پیش از رسیدن تیم‌های امدادی این افراد از داخل خودروها رها شده بودند.

مدیر منطقه ۱ عملیات آتش‌نشانی مشهد بیان کرد: در پی این حادثه بلافاصله نیروهای عملیاتی از ایستگاه ۳۶ به محل اعزام شدند.

وی افزود: در این تصادف، یک خانم حدوداً ۲۸ ساله و یک آقای ۳۲ ساله در خودروها محبوس شده بودند که خوشبختانه پیش از رسیدن همکاران، توسط مردم حاضر در محل از خودروها خارج شدند.

علیزاده تصریح کرد: علت حادثه در دست بررسی است وافراد مصدوم نیز بلافاصله توسط عوامل اورژانس ۱۱۵ به مرکز درمانی منتقل شدند.