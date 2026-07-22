  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۳۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۱۱

تصادف در بزرگراه پیامبر اعظم (ص) مشهد؛۲ مصدوم تحویل اورژانس شد 

تصادف در بزرگراه پیامبر اعظم (ص) مشهد؛۲ مصدوم تحویل اورژانس شد 

مشهد- مدیر منطقه ۱ عملیات آتش‌نشانی مشهد گفت:برخورد دو خودروی پژو و تیبا در بزرگراه پیامبر اعظم(ص) مشهد، منجر به محبوسی و مصدومیت دو نفر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آتشپاد سوم مصطفی علیزاده اظهار کرد: برخورد دو خودروی پژو و تیبا در بزرگراه پیامبر اعظم(ص)، منجر به محبوسی ۲ نفر شد که پیش از رسیدن تیم‌های امدادی این افراد از داخل خودروها رها شده بودند.

مدیر منطقه ۱ عملیات آتش‌نشانی مشهد بیان کرد: در پی این حادثه بلافاصله نیروهای عملیاتی از ایستگاه ۳۶ به محل اعزام شدند.

وی افزود: در این تصادف، یک خانم حدوداً ۲۸ ساله و یک آقای ۳۲ ساله در خودروها محبوس شده بودند که خوشبختانه پیش از رسیدن همکاران، توسط مردم حاضر در محل از خودروها خارج شدند.

علیزاده تصریح کرد: علت حادثه در دست بررسی است وافراد مصدوم نیز بلافاصله توسط عوامل اورژانس ۱۱۵ به مرکز درمانی منتقل شدند.

کد مطلب 6896000

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها