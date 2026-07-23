به گزارش خبرنگار مهر، ایوب آقاخانی نمایشنامه‌نویس، کارگردان و بازیگر تئاتر و تلویزیون اهل ایران است. آقاخانی مدت‌هاست که به تدریس تئاتر در دانشگاه‌ و آموزشگاه‌ها می‌پردازد و اقدام به نگارش چندین نمایشنامه هنری و آثار پژوهشی کرده است. «فلق» عنوان یک نمایش رادیویی است که نویسندگی و کارگردانی آن بر عهده خود او بوده است که سابقه‌ای طولانی در عرصه نمایش رادیویی دارد.

این نمایش شنیدنی در ۶ قسمت تولید و پخش شده است.

سردبیر و کارگردان این اثر ایوب آقاخانی و گویندگی آن بر عهده وحید منوچهری است.

بردیا سراج افکتور، محمدرضا محتشمی صدابردار و فرشاد آذرنیا تهیه‌کننده نمایش رادیویی «فلق» هستند.

در پنجمین قسمت از نمایش رادیویی «فلق» به ترتیب اجرا محمد شریفی‌مقدم، احمد لشینی، امیر منوچهری، امیر زنده‌دلان و محسن بهرامی به ایفای نقش پرداخته‌اند.

اهالی روستا در خانه پیرزن به ترس می‌افتند و با شنیدن صداهایی عجیب، حضور افرادی را احساس می‌کنند و از خانه خارج می‌شوند. زنان اهالی به نوبت به خانه پیرزن می‌روند اما با خروج طبیب، حال پیرزن دگرگون می‌شود و صداهایی شنیده می‌شود و حضور افرادی احساس می‌شود و همه آنها نیمه‌شب از خانه می‌گریزند.

اهالی تصمیم می‌گیرند که از مردی که ازدواج نکرده است بخواهند که به پرستاری پیرزن برود تا برایش مشکلی پیش نیاید. موسی تنها کسی در ده است که ازدواج نکرده است و داوود به نزدش می‌رود تا از او بخواهد که بپذیرد محرم پیرزن بشود و از او پرستاری کند. داوود باور دارد که پس از خواندن صیغه محرمیت، موسی می‌تواند هرچه پول و مال می‌خواهد از آنجا بدزد.

موسی اما شرط می‌گذارد که با زن ازدواج کند و او را به عقد دائم خود در آورد، اهالی روستا هم می‌پذیرند. موسی امیدوار است که پس از مرگ پیرزن، ثروت او را برای خود کند.

آیا این ازدواج رخ خواهد داد؟ آیا موسی می‌تواند به آن ثروت دست یابد؟ ممکن است که پیرزن همان خاتون باشد؟ آن صداهای اسرارآمیز از چیست؟

باهم پنجمین قسمت از نمایش شنیدنی «فلق» را با مدت زمان ۲۶ دقیقه و ۱۹ ثانیه می‌شنویم.