ادای احترام وزیر بهداشت به شهدای جنگ رمضان در لامرد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا ظفرقندی صبح چهارشنبه در آغاز برنامه‌های سفر خود به شهرستان لامرد، با حضور در معراج شهدای ورزشگاه این شهر، با قرائت فاتحه و نثار گل، یاد و خاطره ۲۱ شهید حمله تروریستی موشکی رژیم‌های آمریکا و صهیونیستی را گرامی داشت.

در این آیین، نماینده مردم شهرستان‌های لامرد و مهر در مجلس شورای اسلامی، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز و جمعی از مسئولان محلی، وزیر بهداشت را همراهی کردند.

محمدرضا ظفرقندی در ادامه سفر خود به شهرستان لامرد، از پروژه‌ها و مراکز حوزه سلامت این شهرستان نیز بازدید خواهد کرد.