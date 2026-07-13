جعفر همتی در گفتگو با خبرنگار مهر از طراحی طرح پیشنهادی «دروازه کرانشهر» به عنوان المانی شهری با رویکرد بازآفرینی هویت تاریخی، فرهنگی و معماری این شهر خبر داد و گفت: این طرح با هدف معرفی جایگاه اسیر به عنوان خاستگاه و مرکز منطقه تاریخی ایراهستان تهیه شده و برای دریافت دیدگاه نخبگان و شهروندان در معرض نظرسنجی عمومی قرار میگیرد.
وی با تشریح جزئیات این طرح ادامه داد: «دروازه کرانشهر» بر پایه مطالعات میدانی، بررسی اسناد تاریخی و تحقیقات انجامشده درباره تمدن کهن منطقه ایراهستان طراحی شده است.
شهردار شهر اسیر افزود: در فرآیند طراحی این المان، تصاویر و سنگوارههای برجایمانده از محوطه تاریخی شلدان قدیم و همچنین آثار موجود در موزه پژوهشسرای شهر گلهدار مورد بررسی و تطبیق قرار گرفته و تلاش شده است عناصر شاخص معماری تاریخی منطقه با نگاهی نو و ماندگار در قالب یک سازه شهری بازآفرینی شود.
همتی با بیان اینکه این سازه در ابعاد ۶ متر طول، ۶ متر عرض و ۸ متر ارتفاع طراحی شده است، گفت: مصالح اصلی این اثر، سنگ تراورتن استخوانی انتخاب شده تا ضمن برخورداری از دوام و استحکام، هماهنگی مناسبی با شرایط اقلیمی منطقه و منظر شهری داشته باشد.
وی با اشاره به ویژگیهای معماری این اثر خاطرنشان کرد: فرم کلی بنا با الهام از دروازههای تاریخی ایران و ستونهای سنگی برجایمانده از تمدنهای کهن منطقه طراحی شده است و استفاده از طاقهای نوکتیز ایرانی، ستونهای حجیم، تناسبات متقارن در چهار وجه، قاببندیهای سنگی و نقوش برگرفته از سنگوارههای تاریخی، تلاش دارد شکوه بصری و اصالت فرهنگی ایراهستان را به نمایش بگذارد.
شهردار شهر اسیر تصریح کرد: این المان میتواند به یکی از عناصر شاخص سیما و منظر شهری تبدیل شده و ورودی شهر اسیر را به نمادی ماندگار از هویت تاریخی و فرهنگی منطقه بدل کند.
همتی با تأکید بر اهمیت بهرهگیری از دیدگاههای تخصصی و عمومی گفت: با وجود احترام کامل به تمامی اندیشمندان، متخصصان و صاحبنظران، این طرح بر اساس مطالعات تخصصی تهیه شده و برای استفاده از نظرات شهروندان و نخبگان در معرض نظرسنجی قرار خواهد گرفت تا پس از جمعبندی دیدگاهها و تأیید نهایی، مراحل اجرایی آن آغاز شود.
شهردار شهر اسیر در پایان از استادان دانشگاه، معماران، پژوهشگران، فعالان حوزه میراث فرهنگی و شهروندان دعوت کرد با ارائه پیشنهادها و دیدگاههای خود، مدیریت شهری را در تکمیل این طرح که میتواند به نماد هویت تاریخی شهر اسیر و منطقه ایراهستان تبدیل شود، همراهی کنند.
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