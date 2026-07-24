سعودی مسئول تبعات حماقت بزرگ خود در الحدیده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المسیره، وزارت امور خارجه یمن در واکنش به تجاوز ائتلاف سعودی به غرب آن کشور تأکید کرد که رژیم سعودی مسئول کامل تمامی پیامدهایی است که در نتیجه این اقدام جنایتکارانه رخ خواهد داد.

در این بیانیه آمده است: حکومت سعودی به جای تن دادن به خواسته برحق و عادلانه مبنی بر رفع محاصره یمن، مرتکب حماقت بزرگی شد که بهای بسیار گزافی برایش به دنبال خواهد داشت.

وزارت امور خارجه یمن در پایان تصریح کرد: با اقدام اخیر سعودی در هدف قرار دادن استان الحدیده، معادله "افزایش حمله در برابر افزایش حمله" عنوان اصلی مرحله پیش رو خواهد بود.

حزام الاسد عضو دفتر سیاسی انصارالله نیز ساعتی پیش در واکنش به نخستین حمله عربستان به بندر الحدیده در غرب یمن در توئیتی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: بندر در برابر بندر، فرودگاه در برابر فرودگاه و هر تشدید تنشی با تشدید تنشی بزرگ تر پاسخ داده خواهد شد.



ائتلاف سعودی، مسئولیت حمله به غرب یمن را برعهده گرفت



نیروهای ائتلاف سعودی نیز در بیانیه ای با ادعای تروریست نامیدن جنبش انصارالله و علیه اهدافی که آن ها را مشروع و متعلق به این گروه خواند، مدعی شد: یک عملیات تلافی جویانه نظامی علیه اهدافی مشروع و متعلق به شبه نظامیان تروریست حوثی در استان الحدیده انجام دادیم.



در این بیانیه ادعا شده است: شبه‌نظامیان حوثی (انصارالله) با هدف قرار دادن کشتی‌های تجاری در دریای سرخ، دست به اقدامی بزدلانه و بی‌پروا زده‌اند.



فرماندهی ائتلاف سعودی مدعی شد: بندر الحدیده هدف این حملات قرار نگرفته و تمامی بنادر یمن به روی ناوبری و کشتیرانی دریایی باز هستند.



ائتلاف سعودی در ادعایی دیگر مدعی شد: شبه‌نظامیان حوثی همچنان از راه‌اندازی و برقراری پروازها از فرودگاه بین‌المللی صنعا خودداری می‌کنند و همچنان بر محاصره مردم یمن اصرار دارند.



در ادامه این بیانیه تأکید شده است: به اتخاذ تمامی اقدامات عملیاتی لازم برای صیانت از کشتی‌ها و منافع و توانمندی های ملی عربستان ادامه خواهیم داد.



ائتلاف سعودی در پایان با تهدید انصارالله یمن مدعی شد: در صورتی که شبه نظامیان حوثی به اقدامات خصمانه خود ادامه دهند، بدون هیچ مسامحه ای، به آن پاسخ داده خواهد شد.

دفتر سیاسی انصارالله: حملات سعودی به الحدیده و جزیره کمران بی‌پاسخ نخواهد ماند



به دنبال حملات هوایی ائتلاف سعودی به غرب یمن، دفتر سیاسی جنبش انصارالله با صدور بیانیه‌ای شدیداللحن اعلام کرد که این حمله بی پاسخ نخواهد ماند.

دفتر سیاسی انصارالله اعلام کرد: اقدام دشمن سعودی در هدف قرار دادن مراکز غیرنظامی در الحدیده و جزیره "کمران" و در رأس آن‌ها بندر الحدیده، یک تنش‌آفرینی خطرناک و در راستای ادامه سیاست مجازات جمعی و محاصره مردم یمن است.

در این بیانیه تأکید شده است: دشمن سعودی تلاش می‌کند با ضربه زدن به ضروریات زندگی زندگی مردم یمن، شکست‌های نظامی و سیاسی خود را جبران کند.

دفتر سیاسی انصارالله تصریح کرد: حمله به اماکن غیرنظامی، نقض آشکار قوانین بین‌المللی است و جامعه جهانی را در برابر یک مسئولیت اخلاقی و قانونی قرار می‌دهد.

در این بیانیه با اشاره به پاسخ‌های آتی آمده است: تأکید ما این است که جنایات اخیر بدون پاسخ نخواهد ماند؛ معادله بازدارندگی که مردم، رهبری و نیروهای مسلح ما آن را پایه‌گذاری کرده‌اند، اکنون کاملاً روشن و ثابت است.

انصارالله در پایان یادآور شد: معادله محاصره در برابر محاصره، بندر در برابر بندر، و تنش در برابر تنش [همچنان به قوت خود باقی است] و ادامه حمله به یمن، دستاوردی جز خسارت‌های بیشتر برای متجاوزان به همراه نخواهد داشت.



موضع‌گیری سفیر عربستان در یمن در واکنش به تنش ها در دریای سرخ



از سوی دیگر، سفیر عربستان سعودی در یمن در واکنش به این تحولات مدعی شد: عربستان سعودی همواره برای حمایت از صلح و پشتیبانی از دستیابی به یک راهکار سیاسی جهت پایان دادن به رنج‌ مردم یمن تلاش کرده و همچنان به این مسیر متعهد است.

وی در ادامه ادعاهای خود افزود: شبه‌نظامیان حوثی (انصارالله) یمن را به برگ بازی کشورهای خارجی تبدیل کرده‌اند که از آن برای منافع خود و به بهای نابودی امنیت یمن استفاده می‌کنند.

