برگزاری مسابقات سوارکاری باجایزه ویژه/ یک اتومبیل برای قهرمان ایران

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات جایزه بزرگ پرش با اسب جام آلفا از جمله رویدادهای مصوب در تقویم فدراسیون سوارکاری است که برگزاری ششمین دوره آن در برنامه این فدراسیون قرار دارد.



قرار است این دوره مسابقات طی روزهای ۵ تا ۹ مرداد در باشگاه سوارکاری آلفا ورزشگاه آزادی و در ۷ رده نونهالان، نوجوانان، اسب زایچه ایران، تور کوچک، تور متوسط، تور بزرگ و تور مالکین برگزار شود.



ششمین دوره مسابقات جایزه بزرگ پرش با اسب جام آلفا در حالی برگزار می شود که برای قهرمان این رقابت ها در رده تور بزرگسال جایزه ویژه ای در نظر گرفته شده است. «تویوتا یاریس» جایزه برترین سوارکار بزرگسال شرکت کننده در این تور است.

محمود حیدری رئیس فدراسیون سوارکاری در گفتگو با خبرنگار مهر برگزاری این رویداد و جایزه مصوب برای آن را اعلام و تائید کرد.



برای تعیین قهرمان رده تور بزرگسالان ششمین دوره جام آلفا، نتایج ادوار گذشته این رقابت ها (جام های آلفا دوم الی چهارم که در سال ۱۴۰۴ برگزار شد) نیز محاسبه خواهد شد.



نام نویسی از متقاضیان شرکت در ششمین دوره مسابقات جایزه بزرگ پرش با اسب جام آلفا در هر دو بخش مردان و زنان در حال انجام است.



پنجمین دوره مسابقات پرش با اسب جام آلفا (با عنوان جایزه بزرگ برگزار نشد) با عنوان جام مجاهد خاموش گرامیداشت یاد و خاطره زنده یاد سردار مجید خادمیو و با حضور ۱۴۵۰ سوارکار برگزار شد و به قهرمان رده بزرگسال یک شمش طلا معادل ۵۰۰ میلیون تومان اهدا شد.