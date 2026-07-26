کمبود مدرسه در بویراحمد؛ مردم خواستار تدبیر مسئولان هستند

خبرگزاری مهر، گروه استانها: کمتر از دو ماه تا آغاز سال تحصیلی جدید باقی مانده، اما مهم‌ترین مطالبه آموزش و پرورش در پرجمعیت‌ترین شهرستان کهگیلویه و بویراحمد همچنان همان مطالبه سال‌های گذشته کمبود فضای آموزشی است.

در حالی که سال گذشته مسئولان از اجرای نهضت عدالت آموزشی، تکمیل مدارس نیمه‌تمام، افزایش سرانه آموزشی یاسوج و رفع کمبود کلاس‌های درس سخن گفته بودند، آمارهای تازه نشان می‌دهد این وعده‌ها هنوز به مقصد نرسیده است.

این در حالی است که مسئولان از افتتاح ده‌ها مدرسه جدید خبر می‌دهند که سرانه فضای آموزشی شهر یاسوج حدود ۴.۵ مترمربع اعلام شده و همچنان پایین‌تر از میانگین کشوری است.

از سوی دیگر، از مجموع ۲۱۸ پروژه آموزشی تعریف شده در استان، ۱۲ پروژه هنوز آغاز نشده، ۳۱ پروژه بین ۷۰ تا ۹۸ درصد پیشرفت دارند و قرار است تنها ۷۴ مدرسه تا مهرماه به بهره‌برداری برسد؛ آماری که نشان می‌دهد مسیر تحقق عدالت آموزشی در مرکز استان همچنان طولانی است.

بویراحمد همچنان از شاخص‌های آموزشی عقب است

فرماندار بویراحمد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه این شهرستان سال‌ها از کم‌توجهی در حوزه آموزش آسیب دیده است، گفت: بویراحمد همچنان از میانگین استانی و کشوری عقب‌تر است و اگر منابع موجود به موقع جذب نشود، تکمیل مدارس نیمه‌تمام نیز با مشکل روبه‌رو خواهد شد.

عباس بهشتی با اشاره به وجود ۲۴۸ میلیارد تومان منابع مسئولیت اجتماعی و ۹ میلیارد تومان منابع دیگر افزود: منابع مالی وجود دارد اما روند جذب اعتبارات کند است و باید هرچه سریع‌تر مجوز استفاده از این ظرفیت‌ها صادر شود.

وی تأکید کرد: مدرسه امروز فقط کلاس درس نیست؛ تجهیز مدارس به سرویس‌های بهداشتی استاندارد، امکانات هوشمند، تجهیزات آموزشی و انرژی خورشیدی نیز از الزامات نظام آموزشی است.

گره زمین‌های آموزشی هنوز باز نشده است

یکی از مهم‌ترین موانع توسعه مدارس در بویراحمد، کمبود زمین و تعیین تکلیف نشدن املاک آموزشی است؛ موضوعی که رئیس آموزش و پرورش شهرستان نیز آن را مهم‌ترین مطالبه این دستگاه عنوان می‌کند.

محمدحسین‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تعیین تکلیف نشدن زمین اکبرآباد و همکاری نکردن برخی دستگاه‌ها، روند توسعه فضاهای آموزشی را کند کرده است.

وی افزود: آموزش و پرورش به زمینی حدود ۱۰ هزار مترمربع نیاز دارد و زمین‌های پیشنهادی فعلی پاسخگوی نیاز دانش‌آموزان نیست.

رئیس آموزش و پرورش بویراحمد همچنین پیشنهاد ایجاد یک مجتمع آموزشی، رفاهی و چندمنظوره در مرکز استان را مطرح کرد و خواستار همکاری دستگاه‌های اجرایی برای تأمین زمین شد.

مهاجرپذیری یاسوج؛ چالش اصلی توسعه مدارس

سرپرست اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کهگیلویه و بویراحمد نیز معتقد است مشکل اصلی، نه سرانه آموزشی استان، بلکه تمرکز جمعیت در مرکز استان است.

پیروز کرمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: اگرچه سرانه آموزشی استان ۸.۶۹ مترمربع و بالاتر از میانگین کشور است، اما مهاجرپذیری بویراحمد موجب شده کمبود فضای آموزشی در این شهرستان همچنان محسوس باشد.

وی با اشاره به اجرای ۲۱۸ پروژه آموزشی افزود: تاکنون ۱۴۳ پروژه تکمیل شده، اما همچنان تعدادی از پروژه‌ها به دلیل مشکلات اعتباری و اجرایی تعیین تکلیف نشده‌اند.

کرمی همچنین از برنامه‌ریزی برای بهره‌برداری از ۷۴ پروژه آموزشی تا آغاز سال تحصیلی جدید خبر داد.

هنرستان‌ها؛ حلقه مفقوده توسعه آموزشی

کمبود هنرستان‌ها یکی دیگر از دغدغه‌های جدی آموزش و پرورش استان است؛ موضوعی که با اجرای برنامه هفتم توسعه اهمیت بیشتری یافته است.

مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: براساس برنامه هفتم، باید ۵۰ درصد دانش‌آموزان به سمت رشته‌های فنی و حرفه‌ای هدایت شوند، اما بدون توسعه هنرستان‌ها تحقق این هدف ممکن نیست.

ایوب رضایی با اشاره به کمبود نیرو و فضای آموزشی افزود: آموزش و پرورش تلاش می‌کند سال تحصیلی جدید بدون کلاس بدون معلم و بدون کمبود کتاب آغاز شود، اما تحقق این هدف نیازمند همراهی همه دستگاه‌ها است.

تأمین اعتبار؛ شرط تحقق عدالت آموزشی

استاندار کهگیلویه و بویراحمد نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، از اختصاص ۱۳۰ میلیارد تومان اعتبار برای تجهیز هنرستان‌های استان خبر داد و بر تکمیل مدارس نیمه‌تمام، توسعه هنرستان‌ها و تعیین تکلیف زمین‌های آموزشی تأکید کرد.

یدالله رحمانی با اشاره به پایین بودن سرانه فضای آموزشی یاسوج گفت: تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، توسعه زیرساخت‌ها و رفع کمبود فضای آموزشی مرکز استان باید با اولویت دنبال شود.

مطالبه‌ای که هر سال تکرار می‌شود

هرچند امسال نیز وعده افتتاح ده‌ها مدرسه، تجهیز هنرستان‌ها و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام داده شده است، اما واقعیت این است که بسیاری از مطالبات آموزش و پرورش بویراحمد، همان مطالباتی است که سال گذشته نیز مطرح بود؛ از کمبود زمین و کلاس درس گرفته تا کمبود هنرستان، سرویس‌های بهداشتی، تجهیزات آموزشی و اعتبارات عمرانی.

اکنون با نزدیک شدن به مهرماه، نگاه هزاران دانش‌آموز و خانواده‌های بویراحمدی به تحقق وعده‌هایی دوخته شده که سال‌هاست تکرار می‌شوند؛ وعده‌هایی که تحقق آنها می‌تواند بخشی از عقب‌ماندگی آموزشی مرکز استان را جبران کند، اما در صورت تداوم تأخیر، همچنان فاصله بویراحمد با شاخص‌های مطلوب آموزشی حفظ خواهد شد.