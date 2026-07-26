به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان لیگ فوتبال ایران در توضیح خود آورده است: «آئین نامه انضباط، شفافیت و ثبات مالی (دستورالعمل مالی بازی جوانمردانه) شهریور سال ۱۴۰۴ به تصویب هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال رسید و در دی ماه همان سال به تصویب مجمع عمومی فدراسیون فوتبال رسید که در تاریخ ۲۸ تیر ۱۴۰۵ به باشگاه های لیگ برتری جهت اجرا ابلاغ شد.

به منظور تبین نحوه اجرای این آئین نامه مصطفی زارعی رئیس کمیته مجوز حرفه ای و اکبر شکاری خزانه دار و مدیر مالی و اداری سازمان لیگ فوتبال ایران امروز نشستی را با مدیران مالی باشگاه های لیگ برتر در سالن روابط عمومی سازمان لیگ برگزار کردند.

هدف این دستورالعمل مالی بازی جوانمردانه این است که در بازه زمانی ۵ ساله وضعیت مالی باشگاه ها به ثبات و شفافیت رسیده و باشگاه ها در مورد سرمایه اولیه باشگاه، حقوق مالکانه، شفافیت مالی، زیان انباشته شده، مدیریت هزینه و درآمد از شرکت مادر وضعیت مطلوبی را در سال ۱۴۰۹ داشته باشند.

با ابلاغ این آئین نامه مالی، دیگر قوانین مربوط به سقف بودجه اجرایی نخواهد شد و آئین نامه محوریت، انضباط، شفافیت و ثبات مالی مد نظر قرار می گیرد.»