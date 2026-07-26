تقدیر استاندار تهران از میزبانی مردم نجف در ایام اربعین

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران و عضو هیئت دولت، روز یکشنبه در جریان سفر به عراق و دیدار با یوسف گناوی، استاندار نجف اشرف، از میزبانی دولت محلی و مردم این استان از زائران ایرانی و همراهی آنان در برگزاری باشکوه آیین تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی قدردانی کرد.
معتمدیان با بیان اینکه خدمت به زائران حضرت اباعبداللهالحسین(ع) افتخاری مشترک برای ملتهای ایران و عراق است، گفت: هدف از این سفر، علاوه بر بررسی میدانی خدمات اربعین، قدردانی از همکاریهای مسئولان نجف و شناسایی زمینههای تازه برای توسعه مناسبات دو استان است.
وی افزود: مجموعههایی از هلالاحمر، اورژانس، شرکتهای برق، آب و فاضلاب و دیگر دستگاههای اجرایی استان تهران برای خدمترسانی به زائران در نجف و کربلا حضور یافتهاند و چنانچه موضوعی نیازمند پیگیری در سطح ملی باشد، جمعبندی آن از طریق وزارتخانههای مرتبط دنبال خواهد شد.
عضو هیئت دولت در بخش دیگری از سخنان خود، به تجاوز نظامی مستقیم آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران اشاره کرد و گفت: در شرایطی که تهران و بخشهایی از کشور شبانهروز هدف حملات دشمن قرار داشت، مردم عرصه را ترک نکردند؛ بلکه با حضور در خیابانها و میدانها، حمایت از نیروهای مسلح و ایستادگی در برابر متجاوزان، تصویری کمنظیر از وحدت و مقاومت ملی به نمایش گذاشتند.
معتمدیان ادامه داد: دستگاههای امدادی، خدماتی و زیرساختی استان تهران در روزهای جنگ، بهصورت شبانهروزی مشغول خدمترسانی به مردم بودند و پس از آن نیز مسئولیتهای گستردهای در برگزاری مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی بر عهده داشتند؛ با وجود فشردگی زمانی، همین مجموعهها ظرفیتهای خود را برای خدمترسانی به زائران اربعین در عراق بسیج کردند.
وی اربعین را یکی از بزرگترین اجتماعات انسانی جهان و جلوهای کمنظیر از همبستگی ملتها دانست و اظهار کرد: عشق به امام حسین(ع)، مرزهای سیاسی، جغرافیایی، قومی و مذهبی را درنوردیده و آزادگان جهان را حول یک پیام مشترک گرد هم آورده است.
استاندار تهران با اشاره به تجربه خود در استانهای مرزی افزود: در مرزهای شمالغربی ایران، برادران اهلسنت میزبان زائرانی از ترکیه، جمهوری آذربایجان، روسیه و دیگر کشورهای منطقه بودهاند و ارامنه و آشوریان نیز با برپایی موکب و ارائه خدمات به زائران، به این حرکت جهانی پیوستهاند؛ این مشارکت نشان میدهد پیام امام حسین(ع) به جغرافیا یا مذهب خاصی محدود نیست.
معتمدیان پیوند ملتهای ایران و عراق را فراتر از مناسبات رسمی و سیاسی توصیف کرد و گفت: دو ملت در مقاطع مختلف تاریخی در کنار یکدیگر با استبداد، تروریسم و سلطهطلبی مبارزه کردهاند و امروز خدمت مشترک به زائران اربعین، جلوه دیگری از همین برادری ریشهدار است.
وی در ادامه با تشریح ظرفیتهای استان تهران اظهار کرد: تهران یکی از مهمترین کانونهای اقتصادی، صنعتی، دانشگاهی، دانشبنیان و درمانی جمهوری اسلامی ایران است و تجربیات آن در حوزههای مدیریت شهری، حملونقل، آب و فاضلاب، انرژیهای تجدیدپذیر و خدمات تخصصی میتواند زمینه همکاری مؤثر با نجف اشرف را فراهم کند.
معتمدیان، انتقال تجربیات شرکتهای دانشبنیان، توسعه انرژی خورشیدی، مدیریت آب و فاضلاب، حملونقل شهری و ترافیک، گردشگری سلامت و گردشگری مذهبی را از محورهای پیشنهادی همکاری برشمرد و پیشنهاد کرد پس از اربعین، هیئتی تخصصی از استان نجف به تهران سفر کند تا زمینههای همکاری در قالب کمیتههای مشترک بررسی و به برنامههای اجرایی تبدیل شود.
استاندار تهران تأکید کرد: تهران آمادگی دارد ظرفیتها و تجربیات خود را در اختیار نجف اشرف قرار دهد و روابط دو استان را از سطح دیدارها و گفتوگوها، به همکاریهایی پایدار، نتیجهمحور و قابل اجرا ارتقا بخشد.
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