باشگاه شمس آذر: با بازیکنان و کادر فنی ما مذاکره نکنید!

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه شمسآذر قزوین، این باشگاه پس از صعود تاریخی به لیگ برتر، با اتخاذ رویکردی مبتنی بر استعدادیابی، پرورش بازیکنان آیندهدار و فراهمکردن بستری مناسب برای پیشرفت فنی آنها، جایگاه ویژهای در فوتبال ایران به دست آورده است. کسب نتایج قابلتوجه برابر تیمهای مدعی نیز مؤید مسیر فنی و حرفهای شمسآذر طی فصلهای اخیر است.
در این مدت، بازیکنانی چون پوریا سرآبادانی، احسان محروقی، فرزین معاملهگری، مجتبی فخریان، هومن ربیعزاده، علیرضا جعفرپور، حسین گودرزی، علیاصغر اعرابی، عیسی مرادی، نوید کومار، علی آزادمنش، عباس حبیبی و نفرات دیگری با حضور در شمسآذر، فرصت مناسبی برای رشد، پیشرفت و معرفی تواناییهای خود به فوتبال ایران به دست آوردهاند.
باشگاه شمسآذر در فصل جاری نیز با وجود پیشنهادهای متعدد برای برخی بازیکنان آیندهدار خود، حفظ سرمایههای فنی تیم را در اولویت قرار داده و تلاش کرده است تصمیمات مربوط به آینده آنان در فضایی حرفهای، شفاف و منطبق با منافع باشگاه و بازیکنان اتخاذ شود.
بااینحال، طی روزهای اخیر گزارشهایی درباره برقراری تماس و ارائه پیشنهاد مستقیم از سوی برخی باشگاهها به تعدادی از بازیکنان و اعضای کادر فنی شمسآذر دریافت شده است. چنین اقداماتی، در شرایطی که افراد موردنظر دارای قرارداد معتبر و تعهد حرفهای به باشگاه هستند، با اصول پذیرفتهشده مذاکرات و مناسبات حرفهای فوتبال مغایرت دارد. خوشبختانه بازیکنان و اعضای کادر فنی شمسآذر با آگاهی کامل از تعهدات قراردادی خود، واکنشی حرفهای و مسئولانه نسبت به این پیشنهادها داشتهاند.
در همین راستا، وحید رضایی، سرمربی موفق و توانمند شمسآذر، در حالی با پیشنهادهایی از سوی سه باشگاه مواجه شده که دارای قرارداد معتبر با این باشگاه است. باشگاه شمسآذر پیشتر در فضایی محترمانه و دوستانه، از باشگاههای مربوطه خواسته است ضمن توقف این مذاکرات، تمامی مکاتبات و درخواستهای احتمالی خود را صرفاً از مسیر رسمی و باشگاهی پیگیری کنند.
وحید رضایی فصل گذشته با اتکا به تیمی جوان و در شرایطی که شمسآذر از نظر بودجه در میان تیمهای پایین جدول قرار داشت، نمایشی شایسته، منسجم و قابلتوجه از لحاظ فنی و تاکتیکی ارائه کرد. بر همین اساس، باشگاه شمسآذر با قاطعیت اعلام میکند که این سرمربی در فصل جدید نیز به همکاری خود ادامه خواهد داد و هیچگونه مجوزی برای جدایی وی صادر نخواهد شد.
باشگاه شمسآذر قزوین ضمن احترام به تمامی باشگاهها، انتظار دارد اصول حرفهای، تعهدات قراردادی و چارچوبهای رسمی مذاکرات مورد احترام قرار گیرد. بدیهی است در صورت تداوم هرگونه مذاکره مستقیم و خارج از ضوابط با افراد تحت قرارداد، باشگاه حق پیگیری موضوع از مجاری قانونی و مراجع ذیصلاح را برای خود محفوظ میداند.
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