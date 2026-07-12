زمان بازگشت طارمی به اردوی المپیاکوس مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال المپیاکوس در رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ دو نماینده (مهدی طارمی در ترکیب تیم ملی ایران و ایوب الکعبی در تیم ملی مراکش) در اختیار داشت.

تیم ملی ایران با حذف در مرحله گروهی، زودتر از مراکش به کار خود در جام جهانی پایان داد و به همین دلیل، طارمی نیز زودتر از الکعبی دوران استراحت پس از مسابقات را پشت سر خواهد گذاشت. بر اساس برنامه باشگاه المپیاکوس، بازیکنانی که در جام جهانی حضور داشته‌اند، پس از پایان رقابت‌های خود از ۱۵ روز مرخصی برخوردار می‌شوند.

در حالی که تیم ملی مراکش با حضور ایوب الکعبی تا مرحله یک‌چهارم نهایی پیش رفت و سرانجام با شکست برابر فرانسه از گردونه رقابت‌ها کنار رفت.

رسانه «gavros» یونان خبر داد؛ مهدی طارمی قرار است پس از پایان مرخصی خود، در مرحله دوم اردوی آماده‌سازی المپیاکوس در هلند به جمع شاگردان این تیم اضافه شود.

الکعبی به دلیل حضور طولانی‌تر در جام جهانی، دیرتر از طارمی به تمرینات بازخواهد گشت و انتظار می‌رود در روزهایی که المپیاکوس آخرین دیدار تدارکاتی خود را برابر آلکمار برگزار می‌کند، به اردوی تیم ملحق شود.

المپیاکوس خود را برای آغاز فصل جدید و حضور در مرحله مقدماتی لیگ قهرمانان اروپا آماده می‌کند و نخستین دیدار این تیم در این رقابت‌ها روزهای ۴ یا ۵ آگوست برگزار خواهد شد؛ موضوعی که باعث شده کادر فنی این تیم روی بازگشت هرچه سریع‌تر ملی‌پوشان خود حساب ویژه‌ای باز کند.