به گزارش خبرنگار مهر، مهدی طارمی مهاجم ایرانی تیم فوتبال المپیاکوس در حالی خود را برای دومین فصل حضور در لیگ این کشور آماده می کند که همچنان احتمالی جدایی او از جمع شاگردان خوزه لوئیز مندلیبار وجود دارد و طبق اعلام رسانه «sportdog» یونان از بین طارمی و رومن یارمچوک یکی از این تیم جدا خواهد شد.

رسانه «sportdog» در مطلب خود درباره المپیاکوس آورده است: پس از حذف تیم ملی مراکش از مسابقات، انتظار می‌رود ایوب الکعبی طبق برنامه از تعطیلات ۱۵ روزه خود استفاده کند و سپس به یونان بازگردد. به این ترتیب، مهاجم باتجربه المپیاکوس در هفته پایانی ماه جولای به تمرینات پیش‌فصل این تیم اضافه خواهد شد و بعید است برای نخستین بازی‌های رسمی فصل در مرحله مقدماتی آماده باشد.

به همین دلیل، در شروع فصل احتمالاً رومن یارمچوک فرصت بیشتری برای حضور در ترکیب اصلی خواهد داشت. این مهاجم اوکراینی تمایل دارد از المپیاکوس جدا شود، زیرا معتقد است با حضور همزمان مهدی طارمی و ایوب الکعبی، فرصت بازی و نقش مهمی در تیم نخواهد داشت.

با این حال، خوزه لوئیز مندیلیبار سرمربی المپیاکوس، همچنان خواهان حفظ یارمچوک در تیم است. ماندن این مهاجم اما تنها در صورتی امکان‌پذیر خواهد بود که مهدی طارمی به فروش برسد؛ اتفاقی که نه خود مهاجم ایرانی تمایلی به آن دارد و نه باشگاه المپیاکوس، اما همچنان احتمال وقوع آن رد نشده است.

در نهایت، یکی از دو مهاجم یعنی طارمی یا یارمچوک احتمالاً از المپیاکوس جدا خواهد شد و فروش یکی از آنها می‌تواند درآمد قابل توجهی برای باشگاه یونانی به همراه داشته باشد.