به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران در رقابت‌های مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ با وجود اینکه در هر سه دیدار خود شکست‌ناپذیر باقی ماند و هیچ باختی را تجربه نکرد، اما موفق به کسب پیروزی نیز نشد و با ثبت سه تساوی و کسب ۳ امتیاز، در رده سوم جدول گروه G قرار گرفت.

شاگردان امیر قلعه‌نویی با این عملکرد در نهایت نتوانستند جواز صعود به مرحله یک‌شانزدهم نهایی را به دست آورند و پرونده حضورشان در جام جهانی ۲۰۲۶ در همان مرحله گروهی بسته شد؛ در حالی که با وجود عدم شکست، از ادامه رقابت‌ها کنار رفتند.

علی چینی کارشناس فوتبال در گفت‌وگویی با اشاره به عملکرد تیم ملی فوتبال ایران در رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ اظهار داشت: پیش از آغاز این تورنمنت، فوتبال کشورمان با شرایط نامناسبی مواجه بود؛ به‌گونه‌ای که لیگ برتر و حتی جام حذفی نیز به سرانجام نرسید و این موضوع باعث شد بازیکنان در وضعیت ایده‌آل آماده‌سازی قرار نگیرند.

وی افزود: در چنین شرایطی تیم ملی تنها توانست یک اردوی محدود را برگزار کند و هماهنگی نسبی میان بازیکنان ایجاد شود، اما به دلیل نبود بازی‌های تدارکاتی مناسب و عدم آمادگی کافی رقبا برای برگزاری دیدار دوستانه با ایران، امکان شناخت دقیق از نقاط ضعف و قوت تیم فراهم نشد.

وی ادامه داد: با وجود این شرایط، تیم ملی با هر سختی ممکن راهی جام جهانی شد و در این رقابت‌ها نیز عملکردی قابل قبول ارائه داد. تیم ایران در دیدار نخست برابر نیوزلند روی غفلت گل دریافت کرد اما موفق به جبران شد و این مسابقه در نهایت با نتیجه تساوی به پایان رسید؛ دیداری که می‌توانست با پیروزی ایران همراه باشد و مسیر صعود را هموارتر کند.

چینی درباره دیدار برابر بلژیک گفت: تیم ملی با سیستم ۱- ۴ - ۵ و تمرکز بر ضدحملات وارد زمین شد و بازیکنان با غیرت بازی کردند. در این مسابقه هم بلژیک می‌توانست به گل برسد و هم ایران موقعیت‌های خوبی داشت. حتی گل مهدی طارمی نیز با آفساید میلی‌متری مردود اعلام شد و در نهایت این دیدار نیز با تساوی خاتمه یافت.

وی در خصوص بازی سوم برابر مصر نیز اظهار داشت: انتظار می‌رفت ایران به پیروزی برسد اما بدشانسی و عدم تمرکز بازیکنان باعث شد این مسابقه نیز با تساوی به پایان برسد. در حالی که ایران دو بار تیر دروازه را به لرزه درآورد و یک ضربه پنالتی نیز از دست رفت، اما فرصت برد از دست رفت.

این کارشناس فوتبال با جمع‌بندی عملکرد تیم ملی در جام جهانی ۲۰۲۶ تصریح کرد: با وجود عدم کسب پیروزی، تیم ملی ایران در مجموع عملکردی قابل قبول و حتی بهتر از برخی دوره‌های گذشته داشت. نکته مثبت این بود که تیم در هیچ دیداری شکست نخورد و این مسئله نشان می‌دهد ایران ظرفیت صعود از گروه و حتی پیشرفت در مراحل بالاتر را دارد.

وی افزود: این روند باید با برنامه‌ریزی دقیق ادامه پیدا کند و از همین حالا برای چهار سال آینده و جام جهانی بعدی برنامه‌ریزی شود.

چینی درباره جام ملت‌های پیش‌رو نیز گفت: قطعاً باید تغییراتی در ترکیب تیم ملی ایجاد شود و جوانگرایی در دستور کار قرار گیرد. سرمربی تیم ملی نیز به این موضوع واقف است و باید حدود ۵ تا ۶ تغییر اساسی در ترکیب ایجاد شود. وی از بازیکنانی مانند رزاقی‌نیا، سامان فلاح، محمدجواد حسین‌نژاد، محمودی و برخی دیگر از بازیکنان جوان به عنوان نفرات مستعد برای جایگزینی نسل فعلی نام برد و تأکید کرد این بازیکنان می‌توانند در آینده به تیم ملی کمک کنند.

وی با اشاره به تجربه ژاپن در جوان‌سازی تیم ملی گفت: ژاپن با وجود از دست دادن برخی جام‌ها، با برنامه‌ریزی بلندمدت اکنون به سطح بالایی رسیده و حتی برای قهرمانی در سال ۲۰۵۰ هدف‌گذاری کرده است؛ ایران نیز چنین ظرفیتی دارد و باید از همین امروز پوست‌اندازی را آغاز کند.

این کارشناس فوتبال در پایان ضمن تأکید بر نقش فدراسیون فوتبال گفت: انتظار می‌رود لیگ فوتبال کشور با برنامه‌ریزی دقیق آغاز شود تا زمینه لازم برای برگزاری اردوهای منظم تیم ملی فراهم شود و کادر فنی بتواند از بازیکنان جوان به بهترین شکل استفاده کند.