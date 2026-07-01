انتقاد تند از اینفانتینو به خاطر تیم ملی ایران؛ جیانی «دلقک دربار» است

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران در شرایطی از جام جهانی ۲۰۲۶ کنار رفت که مجموعهای از مشکلات لجستیکی و ضعف در هماهنگیهای میزبانی از سوی آمریکا، بهعنوان یکی از کشورهای میزبان، شرایط دشواری را برای این تیم ایجاد کرد. این مسائل که بهنوعی نشاندهنده عدم ایفای کامل مسئولیتهای میزبانی تلقی میشد، موجب شد اعضای تیم ملی ایران در طول رقابتها با چالشهای متعدد و فشارهای غیرورزشی روبهرو شوند.
روزنامه نیویورک تایمز آمریکا در گزارشی به تیم ملی فوتبال ایران پرداخته و در آن جیانی اینفانتینو رئیس فیفا را یک «دلقک» خطاب کرده است.
در گزارش این روزنامه آمده است: جیانی اینفانتینو در گذشته بارها از نفوذ فیفا بر کشورهای میزبان سخن گفته است، اما زمانی که پای ایالات متحده و ایران در این جام جهانی به میان آمد او در یک لحظه به نقش یک «دلقک دربار» تقلیل یافت.
رئیس فیفا پس از نخستین بازی ایران، یعنی تساوی ۲ بر۲ مقابل نیوزیلند در ورزشگاه سوفای در اینگلوود شهر لس آنجلس، به رختکن ایران رفت تا به بازیکنان، به شیوه خاص خودش، نشان دهد که به آنها فکر میکند.
او گفت: شما در حال ارسال یک پیام قوی به سراسر جهان هستید. شما کل ورزشگاه را پشت تیم ملی ایران متحد کردید، شما در حال نشان دادن این موضوع به جهان هستید. خیلی ممنون.
او اجازه داد تشویق بازیکنان و اعضای کادر ایران آرام شود و سپس جملهای را گفت که به نظر خودش بسیار جالب بود، در حالی که برگشت و دستش را روی شانه سرمربی امیر قلعهنویی گذاشت: اگر مربی به یک مهاجم نیاز داشته باشد، من برای بازی بعدی میآیم و با شما بازی میکنم.
با توجه به اینکه ایران در تلاش بود برای گرفتن ویزای جدید برای وینگر چپ خود مهدی ترابی، که با ویزای یکبار ورود وارد کشور شده بود، و اینکه مهدی طارمی، کاپیتان و مهاجم تیم، بهزودی در کنترل مرزی لسآنجلس برای پرسش و بررسی متوقف شد، شوخی او در آن لحظه بسیار نامناسب تلقی شد.
اینفانتینو افزود: این فقط آغاز جام جهانی است. شما در حال نوشتن تاریخ هستید. با قلبتان ادامه دهید، برای مردم خود و برای همه کسانی در جهان که عاشق ایران شدهاند. بزن بریم، شما از همه چیز قویتر هستید.
در نهایت، اینفانتینو در مورد ایران عمدتاً بیاثر عمل کرده است، پس از آن «موعظه شیرین و احساساتی».
چهار نفر از ۱۵ عضو کادر ایرانی که ابتدا اجازه ورود به آمریکا را دریافت نکرده بودند، پس از اعتراض توانستند مجوز سفر بگیرند. تا زمان بازی سوم ایران مقابل مصر در سیاتل، تیم توانست دو روز زودتر وارد کشور شود، در حالی که در دو بازی اول فقط یک روز قبل از مسابقه به لسآنجلس میرسیدند.
اما دوباره طارمی توسط مقامات آمریکایی متوقف شد این بار در فرودگاه تیخوانا همراه با کمکمربی سعید الهویی که باعث تأخیر در خروج تیم از مکزیک به سمت شمالغرب اقیانوس آرام شد.
و همچنین برای سومین بازی پیاپی، ایران مجبور شد برخلاف میل خود بلافاصله پس از پایان بازی خاک آمریکا را ترک کند.
این موضوع باعث شد مهدی طارمی پس از تساوی دراماتیک یک بر یک مقابل مصر یک سخنرانی احساسی انجام دهد؛ نتیجهای که شانس صعود ایران به مرحله یکهشتم نهایی را در وضعیت نامشخصی قرار داد.
او به خبرنگاران گفت: این یک جام جهانی فاجعه است. اینفانتینو بعد از بازی اول مقابل نیوزیلند به رختکن ما آمد و گفت: این فقط آغاز است اما مرحله گروهی فردا تمام میشود.
او ادامه داد: ما افراد ریکاوری یا لجستیکی برای کمک نداریم. ما همیشه از این چیزها شکایت میکنیم اما هیچکس کمک نمیکند. این عادلانه نیست. آیا این برای فیفا عادلانه است؟ خب، برای آنها خوب است. چه کسی میخواهد به ما کمک کند؟ اگر میخواهند ما حذف شویم، بسیار خوب؛ پس حذف شویم.
نظر شما