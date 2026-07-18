جدیدترین خبر از طارمی در المپیاکوس/ پیشنهاد خوب برسد مهدی رفتنی است

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال المپیاکوس یونان در مرحله دوم آمادهسازی پیشفصل خود قرار دارد؛ اردویی که شامل چهار دیدار تدارکاتی است و در حال حاضر مهمترین دغدغه ژوزه لوئیز مندیلیبار سرمربی اسپانیایی این تیم، شرایط خط حمله سرخوسفیدپوشان است.
رسانه «monobala» یونان خبر داد: مندیلیبار در حال حاضر تنها یک مهاجم در اختیار دارد؛ رومن یارمچوک که هنوز وضعیت ماندنش در این تیم به طور کامل مشخص نشده است.
کلیتون نیز به دلیل مصدومیتی که در آخرین بازی دوستانه برابر لوون بلژیک متحمل شد، در آتن مانده و مراحل درمانی خود را پشت سر میگذارد. این مصدومیت عملاً شانس ادامه حضور این مهاجم برزیلی در ترکیب المپیاکوس را کاهش داده است، بهخصوص اینکه او پس از بازگشت به تیم با اضافهوزن نیز مواجه شده بود.
در چنین شرایطی، تنها مهاجم در دسترس مندیلیبار، یارمچوک است و باشگاه یونانی منتظر اضافه شدن مهدی طارمی و ایوب الکعبی به اردوی آمادهسازی در هلند است.
طبق برنامه، مهدی طارمی روز ۱۹ ژوئیه (۲۸ تیر) به اردوی المپیاکوس در هلند ملحق خواهد شد. مهاجم ایرانی چند روز مرخصی بیشتر دریافت کرده بود و قرار است به تمرینات تیم بازگردد.
با این حال وضعیت آینده طارمی در المپیاکوس همچنان زیر نظر قرار دارد. این بازیکن ایرانی از طریق مدیر برنامههای خود اعلام کرده که در صورت دریافت پیشنهاد مناسب، امکان جدایی از این باشگاه را بررسی خواهد کرد.
از سوی دیگر ایوب الکعبی پس از پایان حضور تیم ملی مراکش در جام جهانی در تاریخ ۹ ژوئیه، قرار است روز ۲۱ ژوئیه به اردوی تیم اضافه شود. این مهاجم مراکشی برخلاف برنامه اولیه، از تمام مدت تعطیلات خود استفاده نخواهد کرد و زودتر به تمرینات بازمیگردد تا برای رقابتهای انتخابی آماده شود.
همچنین همچنان احتمال جذب یک مهاجم دیگر برای المپیاکوس وجود دارد. در حال حاضر فعالیت خاصی در این زمینه انجام نشده و تصمیم نهایی به شرایط طارمی و یارمچوک، بهخصوص وضعیت مهاجم اوکراینی، بستگی خواهد داشت.
المپیاکوس فصل جدید را با هدف حضور قدرتمند در رقابتهای داخلی و اروپایی آغاز میکند و حضور دوباره طارمی و الکعبی در خط حمله میتواند نقش مهمی در برنامههای مندیلیبار داشته باشد.
نظر شما