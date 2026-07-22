رضایت سرمربی المپیاکوس از طارمی/ مهدی آماده بازی با آنتورپ

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی طارمی عصر روز یکشنبه ۲۸ تیر به اردوی آماده‌سازی المپیاکوس در هلند ملحق شد و از روز دوشنبه ۲۹ تیر تمرینات خود را زیر نظر خوزه لوئیز مندیلیبار آغاز کرد.

رسانه «monobala» یونان نوشت: مهاجم ایرانی که پس از حضور در جام جهانی از باشگاه مرخصی گرفته بود، اکنون بار دیگر در اختیار کادر فنی قرار گرفته است. او در نخستین جلسه تمرینی خود پس از بازگشت، بدون محدودیت و با سایر بازیکنان تمرین کرد و نشان داد از آمادگی جسمانی مطلوبی برخوردار است.

بر همین اساس، طارمی برای دیدار دوستانه روز جمعه ۲ خرداد مقابل آنتورپ در دسترس خواهد بود؛ موضوعی که دست مندیلیبار را در خط حمله بازتر می‌کند چرا که تا پیش از این تنها رومن یارمچوک را به عنوان مهاجم آماده در اختیار داشت.

از سوی دیگر ایوب الکعبی نیز از روز سه‌شنبه ۳۰ تیر به تمرینات المپیاکوس اضافه خواهد شد. مهاجم مراکشی که او هم پس از جام جهانی در مرخصی به سر می‌برد، تصمیم گرفته زودتر از موعد مقرر به تمرینات بازگردد و خود را در اختیار کادر فنی قرار دهد.

المپیاکوس از این پس تمرکز خود را روی آماده‌سازی برای دیدارهای پیش‌رو مقابل نایمخن قرار خواهد داد. بازگشت زودهنگام الکعبی نشان‌دهنده انگیزه بالای او برای فصل جدید است و حضورش، به‌ویژه در آستانه دیدارهای مرحله سوم مقدماتی لیگ قهرمانان اروپا، برای تیم اهمیت زیادی دارد.

به این ترتیب، از روز سه‌شنبه مندیلیبار تقریباً تمامی مهاجمان خود را در اختیار خواهد داشت و تنها کلایتون به دلیل مصدومیت همچنان قادر به همراهی تیم نیست.

با این حال، هنوز یک ابهام مهم درباره خط حمله المپیاکوس وجود دارد؛ اینکه ترکیب نهایی این خط برای فصل جدید چگونه خواهد بود.

پیش‌تر مدیر برنامه‌های مهدی طارمی اعلام کرده بود که در طول تابستان برای این بازیکن پیشنهاد رسمی خواهد آورد. از سوی دیگر، رومن یارمچوک تمایل دارد فوتبالش را در المپیک لیون ادامه دهد، اما باشگاه فرانسوی تاکنون نتوانسته خواسته‌های مالی المپیاکوس را برای جذب این مهاجم اوکراینی برآورده کند. بنابراین آینده خط حمله المپیاکوس و ماندن یا جدایی برخی از مهاجمان این تیم، همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.