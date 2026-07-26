معاون باشگاه المپیاکوس: احتمال جدایی مهدی طارمی وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال المپیاکوس، که مهدی طارمی، مهاجم تیم ملی فوتبال ایران، را در اختیار دارد، این روزها برای برگزاری اردوی آماده‌سازی پیش‌فصل راهی هلند شده تا خود را برای آغاز فصل جدید رقابت‌ها آماده کند.

«کوستاس کاراپاپاس» معاون باشگاه المپیاکوس در جریان اردوی پیش‌فصل این تیم در هلند، صحبت‌های بسیار مهم درباره آینده این تیم انجام داد.

او ضمن تأکید بر اینکه باشگاه در پست‌های مورد نیاز تقویت خواهد شد، اعلام کرد که یک دروازه‌بان باکیفیت و یک هافبک شماره ۸ جذب خواهند شد و در کنار خریدها، تعدادی از بازیکنان نیز از تیم جدا می‌شوند.

او در بخشی از صحبت‌هایش گفت: رقبای ما در یونان عملاً یک و نیم مهاجم دارند. اما ما الکعبی، طارمی، یارمچوک و کلیتون را در اختیار داریم؛ یعنی چهار مهاجم. مشخص است که وقتی فصل آغاز شود، هر چهار نفر در تیم نخواهند بود. هر کدام از این بازیکنان می‌توانند در تیم دیگری مهاجم اصلی باشند. غیرممکن است بازیکنانی مانند طارمی و یارمچوک بپذیرند که زمان بازی کمتری داشته باشند. بنابراین اکنون شمارش معکوس برای جدایی یکی از مهاجمان آغاز شده است.