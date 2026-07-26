به گزارش مهر به نقل از الجزیره، دولت اسپانیا بار دیگر خشونتهای مداوم شهرکنشینان اسرائیلی را که همچنان با مصونیت از مجازات علیه جمعیت فلسطینی در کرانه باختری عمل میکنند، به شدت محکوم کرد.
در بیانیهای با اشاره به حادثه روز جمعه در جریان حمله شهرکنشینان به روستای تل آمده است: حمله بیهدف دیگری از سوی شهرکنشینان منجر به مرگ چهار غیرنظامی فلسطینی و دو شهرکنشین اسرائیلی شد.
اسپانیا از رژیم صهیونیستی خواست «اقدامات لازم را برای کاهش تنش و اطمینان از محاکمه مسئولان این حملات انجام دهد».
این بیانیه افزود که اسرائیل «باید سیاستهای گسترش شهرکسازی و محافظت از خشونت شهرکنشینان علیه جمعیت غیرنظامی فلسطینی را لغو کند و به تعهدات خود به عنوان قدرت اشغالگر در فلسطین عمل کند».
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