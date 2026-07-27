به گزارش خبرنگار مهر، برخلاف برخی شایعات مطرح شده درباره آینده نیمکت تیم ملی فوتبال ایران، جلسه اخیر هیئترئیسه فدراسیون فوتبال با محوریت برکناری یا تغییر امیر قلعهنویی برگزار نشد و اعضا بیشتر درباره شرایط ادامه همکاری با سرمربی تیم ملی به بحث و تبادل نظر پرداختند.
موضوع اصلی به وعدهای مربوط میشد که قرار است برای ادامه همکاری با قلعهنویی تا پایان جام ملتهای آسیا مطرح شود. در این میان، تعدادی از اعضای هیئترئیسه معتقد بودند دریافت تضمین یا وعده قهرمانی از سرمربی تیم ملی منطقی نیست و با چنین رویکردی موافق نبودند. در مقابل، شماری دیگر از اعضا نیز مخالفت جدی با این موضوع نداشتند و آن را در چارچوب اهداف فنی تیم ملی قابل طرح میدانستند.
با این حال، آنچه در این جلسه به طور مشخص مورد توافق قرار گرفت، ادامه همکاری با امیر قلعهنویی بود. به گونهای که بر اساس اطلاعات دریافتی، هیچیک از اعضای هیئترئیسه حاضر نیستند در فاصله باقیمانده تا جام ملتهای آسیا مسئولیت و هزینه تغییر سرمربی تیم ملی را بر عهده بگیرند.
بر همین اساس در شرایط فعلی تنها عاملی که میتواند به پایان همکاری قلعهنویی با تیم ملی منجر شود، تصمیم شخصی خود او برای کنارهگیری است و در غیر این صورت، برنامه فدراسیون بر ادامه فعالیت این سرمربی تا پایان رقابتهای جام ملتهای آسیا است.
امیر قلعهنویی برخلاف برخی روایتها، از برگزاری جلسه هیئترئیسه یا طرح مباحث مطرحشده در آن ناراحتی خاصی ندارد. دغدغه اصلی سرمربی تیم ملی، عدم تسویه کامل مطالبات مالی مربوط به پاداش صعود تیم ملی به جام جهانی ۲۰۲۶ است.
بر اساس اطلاعات دریافتی، مجموع مطالبات پرداختنشده کادر فنی تیم ملی که بخش عمده آن به پاداش صعود مربوط میشود، رقمی در حدود ۷۰ میلیارد تومان برآورد شده است؛ رقمی که تاکنون درباره میزان و نحوه پرداخت آن توافق نهایی حاصل نشده و هنوز فدراسیون، پرداخت این مبلغ را نپذیرفتهاند.
از این رو، به نظر میرسد مهمترین چالش پیش روی فدراسیون و سرمربی تیم ملی در مقطع فعلی، نه آینده نیمکت تیم ملی، بلکه تعیین تکلیف مطالبات مالی کادر فنی و نحوه پرداخت پاداشهای مربوط به صعود به جام جهانی باشد.
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