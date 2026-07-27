نفوذ توده هوای گرم و افزایش دمای هوا در لرستان

بهروز مرادپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اساس نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی از امروز دوشنبه و تا پایان هفته جاری، جو استان آرام و پایدار است.

وی گفت: در این مدت در ساعاتی شاهد افزایش سرعت وزش باد تا بازه قابل‌ملاحظه خواهیم بود. همچنین امروز برای اغلب نقاط و فردا برای مناطق غربی در ساعات بعدازظهر پوشش ابر پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی لرستان، افزود: از نظر نوسانات دمایی طی ۴۸ ساعت آینده باتوجه‌به نفوذ توده هوای گرم و تقویت آن بر روی جو منطقه، شاهد افزایش دماها خواهیم بود، بنابراین مطابق با هشدار صادره این شرایط می‌تواند با افزایش مصرف حامل‌های انرژی، خطر گرمازدگی، خطر آتش‌سوزی در مراتع، احتمال خسارت ناشی از تنش دمایی در بخش کشاورزی و دامداری و... همراه باشد؛ لذا ضمن درنظرداشتن سایر تمهیدات لازم، صرفه‌جویی در مصرف آب و برق و اجتناب از ترددهای غیرضرور جهت جلوگیری از گرمازدگی به همگان توصیه می‌شود.