اتصال مستقیم به اینترنت جهانی با ۵ هزار ماهواره آمازون

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلگراف، این خرده فروشی آنلاین درباره اقدامی که شبکه استارلینک متعلق به ایلان ماسک را به چالش می کشد، اعلام کرد شبکه بهبود یافته ماهواره «آمازون لئو»می تواند به موبایل های معمولی در مناطق دور افتاده متصل شود.

آمازون در اسنادی که به رگولاتورهای آمریکایی ارائه کرده، مدعی شده خوشه ماهواره جدید می تواند با برقراری ارتباط با افرادی که خارج از پوشش شبکه‌های موجود هستند، مناطق موسوم به «نقاط کور» (Not-spots) را از بین ببرد.

آمازون هم اکنون مشغول توسعه و پرتاب هزاران ماهواره است که می توانند سیگنال هایی را برای بشقاب های ماهواره ای مصرفی منتقل کنند.

از سوی دیگر شرکت اعلام کرده شبکه ۵۱۰۵ ماهواره ای آن امکان انتقال صوت، داده، پیام متنی و تماس های اضطراری را با استفاده از امواج رادیویی که به عنوان بخشی از یک معامله ۱۱ میلیارد دلاری که دراوایل سال جاری بسته، فراهم می کند. به گفته شرکت ماهواره های جدید از ۲۰۲۸ میلادی ارسال می شوند.

تصمیم برای انجام این اقدام پس از آن گرفته می شود که آمازون اوایل امسال با خرید شرکت ماهواره‌ای آمریکایی «گلوبال‌استار» به توافق رسید. این معامله‌ دسترسی این شرکت به طیف فرکانسی موبایل را افزایش می‌دهد و زمینه را برای ارائه خدمات کامل ارتباطات سیار فراهم می‌کند.

گلوبال استار هم اکنون برای فراهم کردن دیتا موبایل جهت سرویس ارسال پیام هایSOS برای آیفون، با اپل همکاری می کند.