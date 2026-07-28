میدری: جنگ و تحریم در اراده ملی ما خللی وارد نکرد

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سه‌شنبه ۶ مرداد ۱۴۰۵ بزرگداشت هفته ملی مهارت با حضور محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور، احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، غلامرضا محمدی رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور برگزار شد.

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این مراسم، گفت: آینده هر کشوری فقط وابسته به دانشمندانش نیست بلکه به نیروی ماهرش وابسته است.

وی تاکید کرد: خلاقیت‌های لحظه‌ای مهارت آموزان می‌توان آینده تکنولوژی کشور را رقم بزند. مهارت آموزان با نوآوری، سرنوشت کشور و دنیا را تغییر دهند.

وی خطاب به دانش‌آموزان تیم ایران برای مسابقات جهانی شانگهای ۲۰۲۶، گفت: شما خودتان را به عنوان سرچشمه تحول ببینید و بار سنگینی بر دوش دارید که امیدواریم به سر منزل تحول برسیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه سخنان خود به مدال طلای المپیاد ریاضی تیم ایران اشاره کرد و گفت: این نشان‌دهنده ظرفیت کشور با وجود سخت‌ترین تحریم‌ها در ۱۵ سال اخیر است. این به دشمنان نشان می‌دهد جنگ و تحریم نت. انسته بر اراده ملی ما خللی وارد کند.

میدری اظهار کرد: دانش‌آموزان نمایندگان کشوری هستند که در حوزه‌های مختلف می‌تواند کارهای شگفت انجام دهد.

وی در پایان گفت: ما از دانش‌آموزان خود انتظار داریم شما حامل فرهنگ بزرگ شرقی و ایرانی هستید و باید نمادی از اخلاق ایرانی باشید.