سید اکبر حسینی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نکات خرید مواد غذایی اشاره کرد و تصریح کرد: خانوادهها باید حتماً به تاریخ تولید و انقضای مواد غذایی توجه کنند، بستهبندی نباید آسیبدیده یا پاره باشد، کنسروها و تن ماهی نباید بادکرده یا زنگزده باشند، مواد غذایی منجمد نباید آثار ذوبشدگی داشته باشند؛ بهخصوص بستنیهایی که یکبار ذوب و دوباره منجمد شدهاند، قوام خود را از دست دادهاند و نباید مصرف شوند. لبنیات و گوشت را در پایان خرید روزانه تهیه کنید تا کمتر در معرض گرما قرار گیرند و سریعتر به یخچال منتقل شوند.
وی با اشاره به نگهداری مواد غذایی اضافه کرد: غذای پختهشده حداکثر تا دو ساعت پس از آمادهسازی باید در یخچال قرار گیرد و حداکثر سه تا چهار روز در یخچال نگهداری شود، گوشت را در پایینترین طبقه یخچال بگذارید تا آب و تراوشات آن روی سایر مواد غذایی نریزد، میوه و سبزیجات پس از شستوشو (بر اساس چهار مرحله گفتهشده) خشک شده و جدا از سایر مواد غذایی در ظروف مناسب نگهداری شوند، دمای مناسب یخچال ۴ درجه سانتیگراد و فریزر حدود منفی ۱۸ درجه سانتیگراد است.
حسینی در خصوص یخزدایی مواد غذایی منجمد هشدار داد: گذاشتن مواد منجمد روی کابینت یا سینک روش غلطی است و میتواند باعث آلودگی شود، بهترین روش انتقال آن به یخچال است تا بهتدریج از حالت انجماد خارج شود، در صورت نیاز میتوان از مایکروویو استفاده کرد یا ماده غذایی را در ظرف آب قرار داد.
وی یادآور شد: انجماد برای بسیاری از مواد غذایی مفید است و زمان نگهداری را طولانیتر میکند، حتی طبق برخی مطالعات، انجماد نان میتواند تأثیر مثبتی بر کاهش قند خون داشته باشد، نان را بهتر است تازه مصرف کنید، اما در صورت نیاز به نگهداری چند روزه، آن را در فریزر قرار دهید، نگهداری نان در یخچال به دلیل دمای مناسب رشد کپکها توصیه نمیشود، همچنین قرار دادن نان تازه در کنار نانهای خشک و بیات اشتباه است.
سرپرست گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر مرکز بهداشت چهارمحال و بختیاری با اشاره به شستوشوی مرغ و ماهی ادامه داد: مرغ و ماهی باید شسته شوند تا آلودگیهای احتمالی از زمان تهیه و توزیع پاک شود، بدون شستوشو نباید آنها را وارد فریزر کرد، چون ممکن است آلودگی به سایر مواد غذایی منتقل شود، تخته یا سینی مورد استفاده برای خرد کردن مرغ و ماهی باید جدا از تخته مخصوص میوه و سبزی باشد، تختههای شیشهای نشکن بهترین گزینه هستند؛ تختههای چوبی نیز از پلاستیکیها مناسبترند، شستوشو با مایع ظرفشویی معمولاً کافی است، اما در صورت آلودگی شدید باید از مواد ضدعفونیکننده نیز استفاده شود.
حسینی با تاکید بر اهمیت گرم کردن مواد غذایی خاطرنشان کرد: دو بیماری مهم از جمله بوتولیسم میتوانند از طریق مواد غذایی کنسروی، تن ماهی، شور و ترشیجات منتقل شوند، هر بار که ماده غذایی را گرم میکنید، فقط به اندازه مصرف گرم کنید و آن را به گونهای حرارت دهید که تمام اجزا به بیش از ۸۰ درجه سانتیگراد برسند، برای از بین بردن سم بوتولیسم، کنسروها و تن ماهی را حدود ۲۰ دقیقه در آب جوش قرار دهید تا دمای داخلی به حدود ۷۰ درجه سانتیگراد برسد.
وی با اشاره به بیماری تیفوئید (تب روده) عنوان داشت: عامل بروز این بیماری باکتری سالمونلا تیفی است که از طریق آب آلوده به فاضلاب یا مدفوع انسانی و مواد غذایی آلوده، بهویژه تخممرغ نیمپز (عسلی)، گوشت و ماهی نیمپز منتقل میشود و علائمی شامل دلدرد، پیچش شکم و در موارد شدید گرفتگی و انسداد رودهها است، امسال و سال گذشته چند مورد از این بیماری در استان شناسایی شده است، بنابراین در سفر و گردش حتماً از ایمنی آب و مواد غذایی اطمینان حاصل کنید.
سرپرست گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر مرکز بهداشت چهارمحال و بختیاری به ظروف نگهداری و پخت غذا اشاره و بیان داشت: ظروف تفلون آسیبدیده میتوانند در طولانیمدت خطرناک باشند و توصیه میشود از آنها استفاده نشود، بازسازی لایه تفلون نیز به دلیل نبود نظارت استاندارد توصیه نمیشود، بهترین ظروف برای نگهداری مواد غذایی، ظروف شیشهای هستند که رنگ و بوی غذا را تغییر نمیدهند وبرای سرخ کردن میتوان از تفلون سالم استفاده کرد، اما برای نگهداری در یخچال ظروف شیشهای یا استیل زنگنزن مناسبترند.
حسینی با اشاره به نزدیک شدن ایام اربعین حسینی تأکید کرد: برای توزیع نذری، ظروف یکبارمصرف کاغذی یا آلومینیومی استاندارد برای غذای داغ و لیوانهای یکبارمصرف برای شربتهای سرد مناسب هستند، در صورت نگهداری چند ساعته نذری در یخچال، آن را به ظروف شیشهای یا استیل منتقل کنید تا مواد شیمیایی ظروف یکبارمصرف به غذا نفوذ نکند، مواکب و افرادی که نذری توزیع میکنند حتماً با رابطان بهداشتی و مراقبین سلامت مراکز بهداشت که آموزش دیدهاند، هماهنگ باشند و نکات بهداشت مواد غذایی و فردی را رعایت کنند.
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