به گزارش خبرنگار مهر ، هادی رجائی‌نیا ظهر سه شنبه در نشست کارگروه آرد و نان استان که در سالن جلسات استانداری خراسان شمالی برگزار شد ، از تدوین طرح جامع نظارت و درجه‌بندی نانوایی‌های استان خبر داد و گفت: این طرح با هدف ساماندهی فعالیت نانوایی‌ها، ارتقای کیفیت خدمات و افزایش اثربخشی نظارت‌ها، تا دو هفته آینده تهیه و برای بررسی در کارگروه آرد و نان ارائه خواهد شد.

وی افزود : در طرح جامع نظارت و درجه‌بندی نانوایی‌ها باید تمامی موضوعات مرتبط با این واحدهای صنفی، از جمله فرآیند صدور مجوزها، شاخص‌های ارزیابی، نحوه نظارت و سایر الزامات اجرایی دیده شود.

وی با اشاره به اینکه امسال نظارت‌های هوشمند و میدانی بر عملکرد نانوایی‌ها در اولویت قرار دارد، افزود: اجرای دقیق این برنامه‌ها می‌تواند نقش مؤثری در کاهش تخلفات و ساماندهی عرضه نان در استان داشته باشد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار با انتقاد از برخی کاستی‌های نظارتی که موجب اختلال در اجرای قوانین شده است، تأکید کرد: در صورت احراز تخلف، سهمیه آرد نانوایی متخلف باید کاهش یافته و به نانوایی‌های همجوار اختصاص یابد و این اقدام نیز به‌صورت شفاف به اطلاع مردم برسد.

رجائی‌نیا با اشاره به اجرای طرح آرد کامل، مسئولیت نظارت و اجرای این طرح را بر عهده وزارت بهداشت دانست و گفت: نانوایی‌های آزادپز که مجوز جدید دریافت می‌کنند، موظف به استفاده از آرد کامل هستند و تحقق این هدف نیازمند فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی گسترده است.

وی همچنین بر ضرورت ساماندهی سرانه نانوایی‌ها تأکید کرد و افزود: صدور مجوزهای جدید بدون توجه به ظرفیت و تعداد نانوایی‌ها، چالش‌های اساسی در مدیریت این حوزه ایجاد کرده است.

معاون اقتصادی استاندار از تدوین شاخص‌های ارزیابی کیفیت نان با مشارکت مردم نیز خبر داد و گفت: این شاخص‌ها در نانوایی‌ها نصب خواهد شد تا شهروندان بتوانند در شناسایی و معرفی واحدهای عرضه‌کننده نان باکیفیت مشارکت داشته باشند.

رجائی‌نیا در پایان با اشاره به پایین‌تر بودن نرخ تورم خردادماه خراسان شمالی نسبت به میانگین کشور، اظهار کرد: این دستاورد حاصل نظارت‌های دقیق و هوشمند تیم‌های نظارتی بر بازار استان است.