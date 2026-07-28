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۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۰۲

نتانیاهو و زلنسکی در آمریکا دیدار می‌کنند؟

نتانیاهو و زلنسکی در آمریکا دیدار می‌کنند؟

دفاتر نخست وزیر رژیم صهیونیستی و رئیس جمهور اوکراین در تلاش برای ترتیب دادن یک دیدار دو جانبه بین آنها هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه تایمز اسرائیل روز سه‌شنبه گزارش داد که دفاتر بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی و ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین در تلاش برای ترتیب دادن یک دیدار دوجانبه بین آنها هستند.

این رسانه صهیونیستی اطلاعات بیشتری ارائه نکرد، اما با توجه به اینکه هر دو طرف اخیراً به واشنگتن سفر کرده‌اند و قرار است با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا دیدار کنند، نتانیاهو و زلنسکی ممکن است به زودی در آمریکا دیدار کنند.

علاوه بر این، انتظار می‌رود نخست وزیر رژیم صهیونیستی و رئیس جمهور اوکراین در مراسم تشییع جنازه لیندسی گراهام، سناتور آمریکایی نیز شرکت کنند.

کد مطلب 6901962

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