به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آکسیوس، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی برای هشتمین بار از زمان بازگشت ترامپ به قدرت، در دفتر بیضی‌شکل کاخ سفید با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا دیدار خواهد کرد، اما آکسیوس روز سه‌شنبه ساعاتی قبل از این دیدار گزارش داد که او «ضعیف‌تر و کم‌نفوذتر» است.

در اوایل سال جاری، به نظر می‌رسید ترامپ و نتانیاهو در مورد جنگ ایران همسو هستند، اما پنج ماه بعد، منافع آنها با افزایش بی‌اعتمادی و ناامیدی در هر دو طرف، از هم دور شده است.

در این گزارش آمده است که ارتباط بین دو طرف در هفته‌های اخیر کاهش یافته است. نتانیاهو به طور فزاینده‌ای برای درک طرز فکر ترامپ به مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا متکی بوده و حتی برای جلب رضایت او در جلسه این هفته کاخ سفید نیز تلاش کرده است.

این گزارش می‌افزاید: از زمان آتش‌بس ۸ آوریل، نفوذ نتانیاهو بر تصمیمات ترامپ تضعیف شده است.

ترامپ اخیراً اذعان کرد که با نتانیاهو اختلاف نظر دارد و در پاسخ به این سوال که آیا آنها در مورد ایران موضع یکسانی دارند، مدعی شد: "ما کمی اختلاف نظر داریم، اما بسیار نزدیک به هم هستیم."