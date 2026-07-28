احیای ۱۲۷۲ مدرسه آسیب دیده از مجموع ۱۲۸۸ واحد آموزشی تخریبی و جنگی

حمیدرضا خان‌محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، آخرین وضعیت طرح‌های عمرانی آموزشی را تشریح و اظهار کرد: امروز یک باب مدرسه ۱۲ کلاسه در یکی از مناطق کشور با حضور وزیر آموزش و پرورش افتتاح شد. ارزش ریالی این پروژه ۵۰ میلیارد تومان برآورد شده بود که با مساعدت و همکاری جمعی از خیرین، عملیات اجرایی آن آغاز و امروز به بهره‌برداری رسید.

وی افزود: از ویژگی‌های برجسته این مجموعه، طراحی بخش تجاری در جوار مدرسه است که با هدف تأمین پایدار هزینه‌های جاری و منابع مالی مورد نیاز آموزشگاه پیش‌بینی شده و تمام عواید حاصل از آن، صرفاً در همان مدرسه هزینه خواهد شد.

رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، در ادامه به روند اجرایی طرح ملی «نهضت توسعه مدارس» اشاره کرد و گفت: در قالب این طرح، حدود ۷۸۰۰ پروژه تعریف شده که از این تعداد، ۲۴۰۰ پروژه در سال گذشته به اتمام رسیده و امید می‌رود پیش از آغاز سال تحصیلی جدید، بیش از ۲۰۰۰ پروژه دیگر نیز به بهره‌برداری برسد.

خان‌محمدی همچنین درباره طرح شهید «عجمیان» تصریح کرد: ۷۶۰۰۰ کلاس درس با رویکرد مردمی و با همکاری گروه‌های جهادی، انجمن اولیا و مربیان، بسیج دانش‌آموزی و سایر نهادهای مرتبط، همچنین مشارکت سازمان نوسازی، آماده‌سازی و به دانش‌آموزان تحویل خواهد شد.

رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، در ادامه به برنامه‌ریزی برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی در ۱۲ هزار مدرسه اشاره کرد و گفت: عملیات اجرایی این طرح در ۹ استان کشور آغاز شده و امیدواریم با شتاب مطلوبی پیش رود.

وی درباره وضعیت مدارس آسیب‌دیده و نیازمند بازسازی در مناطق جنگی و سایر نقاط کشور، افزود: ۱۲۸۸ مدرسه آسیب‌دیده شناسایی و ساماندهی شده‌اند و به استثنای ۱۶ مدرسه که نیاز به تخریب و بازسازی اساسی دارند، مابقی مدارس انشاءالله در هفته نخست بازگشایی مدارس به چرخه آموزشی بازخواهند گشت.