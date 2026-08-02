به گزارش خبرنگار مهر، هر سال با فرارسیدن اربعین حسینی میلیون‌ها زائر از کشورهای مختلف جهان در یکی از بزرگ‌ترین اجتماعات انسانی گرد هم می‌آیند و مسیرهای منتهی به کربلا را با پای پیاده طی می‌کنند. اگرچه این حرکت عظیم ریشه در باورهای دینی و فرهنگی دارد اما از منظر ورزش و سلامت عمومی نیز می‌توان آن را یکی از گسترده‌ترین جلوه‌های ورزش همگانی در جهان اسلام دانست.

در روزهایی که مسیرهای منتهی به کربلا مملو از جمعیت می‌شود زن و مرد، پیر و جوان، ورزشکار و غیرورزشکار همگی در حرکتی مشترک کیلومترها قدم برمی‌دارند. حضور گسترده مردم در این رویداد نشان می‌دهد که پیاده‌روی به‌عنوان ساده‌ترین و در دسترس‌ترین فعالیت بدنی تا چه اندازه می‌تواند زمینه‌ساز مشارکت اجتماعی و ارتقای سلامت عمومی باشد.

پیاده‌روی ورزشی برای همه

متخصصان حوزه سلامت و ورزش همگانی سال‌هاست بر اهمیت پیاده‌روی تأکید می‌کنند. ورزشی که بدون نیاز به امکانات پیچیده و هزینه‌های سنگین می‌تواند نقش مهمی در پیشگیری از بیماری‌های قلبی و عروقی، کنترل وزن، افزایش استقامت بدنی و کاهش استرس ایفا کند.

در میان رشته‌های مختلف ورزشی پیاده‌روی جایگاه ویژه‌ای دارد زیرا تقریباً همه افراد در هر سن و شرایط جسمانی می‌توانند آن را در برنامه روزانه خود قرار دهند. به همین دلیل بسیاری از کشورها سرمایه‌گذاری گسترده‌ای برای توسعه فرهنگ پیاده‌روی و افزایش تحرک شهروندان انجام داده‌اند.

راهپیمایی اربعین نیز از این منظر ظرفیت بزرگی برای ترویج ورزش همگانی به شمار می‌رود؛ ظرفیتی که می‌تواند مردم را به اهمیت فعالیت بدنی و تأثیر آن بر سلامت جسم و روان بیش از پیش آگاه کند.

اربعین آزمون استقامت جسم و اراده

طی کردن مسیرهای طولانی به‌ویژه برای افرادی که تجربه ورزش مستمر ندارند نیازمند آمادگی جسمانی و رعایت اصول سلامت است. کارشناسان توصیه می‌کنند زائران هفته‌ها پیش از آغاز سفر با انجام تمرین‌های منظم پیاده‌روی آمادگی لازم را به دست آورند.

استفاده از کفش مناسب، رعایت رژیم غذایی متعادل، مصرف کافی آب و استراحت منظم از جمله نکاتی است که می‌تواند به کاهش خستگی و جلوگیری از آسیب‌های احتمالی کمک کند.

بسیاری از شرکت‌کنندگان در این مراسم معتقدند که پیاده‌روی اربعین علاوه بر جنبه‌های معنوی تجربه‌ای متفاوت از استقامت، نظم و توانایی جسمانی را برای آنان رقم می‌زند؛ تجربه‌ای که گاهی انگیزه‌ای برای ادامه ورزش و فعالیت بدنی در طول سال می‌شود.

فرصتی برای توسعه ورزش همگانی

فدراسیون ورزش‌های همگانی در سال‌های اخیر بارها بر ضرورت گسترش فرهنگ پیاده‌روی و افزایش فعالیت بدنی در میان مردم تأکید کرده است. راهپیمایی اربعین می‌تواند نمونه‌ای عینی از ظرفیت‌های موجود در این حوزه باشد؛ ظرفیتی که نشان می‌دهد فعالیت بدنی زمانی که با فرهنگ و مشارکت اجتماعی گره بخورد می‌تواند میلیون‌ها نفر را درگیر کند.

امروزه یکی از چالش‌های اصلی جوامع کاهش تحرک و گسترش زندگی کم‌تحرک است؛ موضوعی که زمینه‌ساز بسیاری از بیماری‌ها شده است. در چنین شرایطی رویدادهایی مانند اربعین می‌توانند اهمیت پیاده‌روی و نقش آن در سلامت عمومی را بیش از گذشته یادآوری کنند.

از جاده‌های اربعین تا زندگی روزمره

شاید مهم‌ترین پیام این حرکت عظیم محدود نشدن فرهنگ پیاده‌روی به چند روز خاص در سال باشد. اگر بخشی از انگیزه و اراده‌ای که در مسیر اربعین دیده می‌شود به زندگی روزمره مردم منتقل شود می‌توان انتظار داشت که پیاده‌روی به یکی از مهم‌ترین ابزارهای ارتقای سلامت و تبدیل به الگویی برای جامعه شود.

اربعین تصویری کم‌نظیر از همدلی، مشارکت و تحرک جمعی را به نمایش می‌گذارد. رویدادی که در کنار ابعاد معنوی و فرهنگی می‌تواند الهام‌بخش توسعه ورزش همگانی و ترویج سبک زندگی سالم در سراسر جامعه باشد.