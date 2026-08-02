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۱۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۰۸

ادارات خوزستان دوشنبه تا ساعت ۱۱ فعال هستند؛ چهارشنبه دورکارند

ادارات خوزستان دوشنبه تا ساعت ۱۱ فعال هستند؛ چهارشنبه دورکارند

اهواز - بر اساس تصمیم اتخاذشده برای مدیریت مصرف انرژی، فعالیت ادارات خوزستان روز دوشنبه این هفته تا ساعت ۱۱ خواهد بود و کارکنان ادارات روز چهارشنبه به صورت دورکاری فعالیت می‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به هشدار سطح قرمز هواشناسی خوزستان درباره تداوم دماهای بالا در اغلب مناطق استان تا پایان هفته، پیشنهاد شرکت‌های برق و ضرورت پایداری شبکه برق، ساعت فعالیت ادارات استان در روز دوشنبه کاهش یافت و فعالیت آن‌ها در روز چهارشنبه به صورت دورکاری انجام می‌شود.

بر اساس این تصمیم، ادارات خوزستان روز دوشنبه ۱۲ مردادماه ۱۴۰۵ تا ساعت ۱۱ فعال خواهند بود. فعالیت ادارات در روز چهارشنبه ۱۴ مردادماه نیز به صورت دورکاری انجام می‌شود.

مراکز امدادی و درمانی، آتش‌نشانی‌ها، اورژانس، بیمارستان‌ها، مراکز ارائه‌دهنده خدمات شهری شهرداری‌ها و دیگر مراکز ضروری از شمول این تصمیم مستثنی هستند و مطابق روال معمول به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

نحوه فعالیت بانک‌ها و شرکت‌های بیمه بر اساس تصمیم شورای هماهنگی بانک‌ها و بیمه‌های استان و پس از هماهنگی با استانداری تعیین خواهد شد.

امتحانات نهایی مدارس در روزهای مذکور بدون تغییر و مطابق برنامه اعلام‌شده برگزار می‌شود. آزمون‌های دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی نیز مطابق تصمیم این مراکز انجام خواهد شد.

کد مطلب 6906437

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    نظرات

    • مریم گلی IR ۱۴:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
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      پاسخ
      سلام لطفا مشخص کنید مدارس چهارشنبه تعطیله برای ثبت نام حضوری هستند یاخیر

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