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۱۱ مرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۱۶

بیانیه وزارت امور خارجه به مناسبت دومین سالگرد شهادت اسماعیل هنیه

بیانیه وزارت امور خارجه به مناسبت دومین سالگرد شهادت اسماعیل هنیه

وزارت امور خارجه کشورمان به مناسبت دومین سالگرد شهادت اسماعیل هنیه رهبر جنبش مقاومت اسلامی(حماس) بیانیه ای صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه که یکشنبه شب ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ انتشار یافته، آمده است: دو سال قبل در چنین روزهایی، اسماعیل هنیه رهبر شجاع جنبش مقاومت اسلامی (حماس) و از مجاهدان پیشگام راه آزادی و عزت فلسطین، به دست دژخیمان اشغالگر و نسل‌کش به شهادت رسید.

وزارت امور خارجه در این بیانیه افزود: جمهوری اسلامی ایران هم‌صدا با جبهه جهانی مقاومت در برابر ظلم و اشغال و استعمار، و هم‌نوا با ملت صبور و مقام فلسطین، یاد و خاطره شهید اسماعیل هنیه را گرامی می‌دارد و بر تداوم راه حق مبارزه با ظلم و اشغالگری رژیم کودک‌کش صهیونیستی تا تحقق حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین، آزادسازی فلسطین اشغالی و تشکیل دولت مستقل فلسطینی به پایتختی قدس شریف تاکید می‌کند.

در بیانیه تصریح شده است: بدون تردید زنده نگاه داشتن یاد شهید اسماعیل هنیه و دیگر شهدای مقاومت، ضامن تداوم حرکت در راستای هدف والای آن شهدای بزرگ برای صیانت از آرمان قدس شریف است و اندیشه و فرهنگ مقاومت و مبارزه با اشغالگران را در میان ملت‌های مسلمان و آزادی‌خواهان جهان عمیق‌تر می‌کند.

در بیانیه وزارت امور خارجه آمده است: وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ضمن ارج نهادن به مقام شامخ همه شهدای عرصه جهاد و مقاومت، به‌ویژه شهید اسماعیل هنیه، بر ضرورت اقدام فوری و موثر جامعه جهانی و امت اسلامی برای کمک به کاهش آلام و درد و رنج مردم مظلوم فلسطین در غزه و کرانه باختری تاکید می‌کند و مسئولیت قانونی و اخلاقی همه دولت‌ها برای مقابله با بی‌کیفرمانی رژیم صهیونیستی و محاکمه و مجازات جنایتکاران نسل‌کش را خاطرنشان می‌نماید.

کد مطلب 6906665

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