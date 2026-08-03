حمله روسیه به چهار کشتی اوکراینی در حال انتقال سلاح

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که شب گذشته با حملات دقیق خود، ۳ کشتی تجاری در دریای سیاه و یک کشتی در بندر نیکولایف را که در حال انتقال تجهیزات نظامی به کی‌یف بودند، هدف قرار داده است.

در این بیانیه آمده است که نیروهای مسلح روسیه به حملات خود علیه زیرساخت‌های حمل‌ونقل اوکراین، که مخصوص نیروهای مسلح این کشور است، ادامه می‌دهند.

در این عملیات، ۳ کشتی تجاری در دریای سیاه که حامل محموله‌های نظامی (شامل سلاح، مهمات و تجهیزات) بودند، هدف قرار گرفتند.

همچنین، چهارمین کشتی تجاری در بندر نیکولایف که در حال تخلیه و انتقال تدارکات نظامی مخصوص نیروهای اوکراینی بود، مورد هدف قرار گرفت.

از سوی دیگر وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که شب گذشته ۱۳۱ پهپاد اوکراینی در استان‌های جنوب غربی کشور سرنگون شده است.

در بیانیه وزارت دفاع آمده است که این پهپادها در استان‌های بلگورود، بریانسک، فورونیژ، کالوگا، کورسک، لیپتسک، اورل، اسمولنسک، تولا، منطقه کراسنودار، جمهوری کریمه و دریای سیاه سرنگون شده‌اند.

الکساندر افدیف، فرماندار استان ولادیمیر در شمال غربی روسیه، اعلام کرد که یک پهپاد اوکراینی یک انبار را در منطقه «سوبینسکی» این استان هدف قرار داده است که منجر به خسارات مادی و وقوع آتش‌سوزی در محل شده است. اوکراین به‌ صورت روزانه مناطق جنوب غربی روسیه را با پهپاد و موشک هدف قرار می‌دهد.