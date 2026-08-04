به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، مراسم اربعین حسینی در شهر بعلبک با سخنرانی شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزب‌الله لبنان هم اکنون آغاز شد.

دبیرکل حزب‌الله لبنان در این سخنرانی گفت: سلام بر تو ای اباعبدالله؛ ای فرزند رسول خدا، فرزند امیرالمؤمنین و فرزند فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها). سلام بر ارواحی که در آستان تو نازل شدند. ما گرد هم می‌آییم تا اربعین و یادمان شهادت امام حسین (علیه‌السلام)، خاندان و یارانش در کربلا را گرامی بداریم. امروز، اربعین امام حسین (علیه‌السلام) را گرامی می‌داریم؛ امامی که در دهم ماه محرم، همراه با خاندان و یارانش به شهادت رسید. عاشورا نماد تداوم زندگی عزتمندانه است؛ آنجا که امام فرمود: من مرگ را جز سعادت و زندگی با ستمگران را جز ذلت و رنج نمی‌بینم. بنیان عاشورا بر دفاع از حقیقت و ادای تکلیف دینی استوار است، حتی اگر این مسیر به شهادت و ایثاری والا و عظیم بینجامد. همه در کربلا حضور داشتند و در میدان‌های نبرد، استوار و ثابت‌قدم ایستادند.

شیخ نعیم قاسم سپس اضافه کرد: ما متوجه می شویم که شهادت و روحیه ایثار هرگز متوقف نشد؛ چرا که کاروان اسرا به تجسم حقیقی راه امام حسین (ع) بدل گشت و به پیامی جهانی مبدل شد. بنگرید که چگونه زینب (س) در برابر یزید، آن حاکم ستمگر ایستاد و او را در انجام هر جنایتی که در توان آن را داشت به چالش کشید؛ گذر زمان ثابت کرده است که این استمرار همچنان پابرجاست. این الگو که در کربلا تجلی یافت، هم در دنیا و هم در آخرت پیروز و سربلند است. مؤمنان فراخوانده شده‌اند تا از طریق صبر و عبادت کسب قدرت کنند؛ با این کار، شهادت به حیاتی حقیقی و جاودان بدل می‌شود. ما برای گذشته گریه نمی کنیم؛ بلکه اشک‌ هایمان را به شعله‌ ای بدل می‌ کنیم که آینده‌ ای سرشار از عزت و افتخار را رقم می‌زند. شهادت امام حسین (علیه‌السلام) شوری در دل مؤمنان برمی‌انگیزد؛ حرارتی که هرگز سرد نمی‌شود و سوخت آن، عشق و ارادت، سخاوت، فداکاری و ایستادگی راسخ در برابر بی‌عدالتی برای برپایی عدالت در سراسر گیتی است. اندوه ما نشانه‌ ضعف نیست؛ چرا که راه حسین، پیوندی مستقیم با امام مهدی (عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف) دارد. امروز، در میان خیل سوگواران، آشکارا اعلام می‌کنیم که ما در کنار امام حسین ع ایستاده‌ایم؛ نه او را تنها می‌گذاریم و نه میدان نبرد را ترک می‌کنیم. ما همچنان سلاح به دست، این مسیر را ادامه می‌دهیم و فریاد برمی‌آوریم: ای حسین، ما هرگز تو را رها نکرده‌ایم.

وی سپس افزود: به تمامی زائران ارجمندی که در راهپیمایی‌های عظیم کربلای معلا شرکت کرده‌اند، درود می‌فرستم؛ به آن میلیون‌ها نفری که از سراسر جهان و از جای‌جای عراق سرافراز گردهم آمده‌اند تا وفاداری خود را به امام حسین (علیه‌السلام) ابراز دارند. این راهپیمایی در عراق، تجلی وفاداری حقیقی، پیمان بیعت، عشق و تداوم راه است؛ این شعله‌ «جهاد» است؛ شعله‌ای که هرگز خاموش نشده و تا زمانی که پرچم به دست امام مهدی (علیه‌السلام) سپرده شود، فروزان باقی خواهد ماند. درودی ویژه نثار مردم ما در منطقه بقاع و بعلبک-هرمل؛ جایی که همگان برای ابراز ارادت به حسین گرد هم آمده‌اند.

دبیرکل حزب‌الله لبنان سپس تصریح کرد: امروز ما با تجاوزی اسرائیلی- آمریکایی روبرو هستیم که ما، ایران، غزه، یمن و کل منطقه را هدف قرار داده است؛ تجاوزی با هدف خاموش کردن شعله‌ مقاومت، استعمار منطقه و گماشتن اسرائیل به عنوان عامل دست‌نشانده‌ آن قدرت ستمگر آمریکایی انجام می شود. در سپتامبر ۲۰۲۴، هدف (تجاوز صهیونیستی) در لبنان، نابودی مقاومت بود. آن‌ها کار را با ترور رهبر و سید محبوبمان، سید حسن نصرالله و فرماندهان شهید آغاز کردند و سپس عملیات پیجرها و حملات به توانمندی‌ های ما را به اجرا درآوردند؛ کارزاری بی‌رحمانه برای پایان دادن به مقاومت. آنچه این تجاوز را متوقف کرد، توافق ایران و آمریکا بود، چرا که تهران توقف تجاوز را به عنوان شرطی اساسی (تفاهمنامه اسلام آباد) تعیین کرده بود. آمریکا (به این تفاهمنامه) تن داد؛ اگر آن تفاهم‌نامه نبود، این آتش‌بس هرگز محقق نمی‌شد. چرا وقتی ترامپ به قدرت بازگشت، اسرائیل اقدام به تجاوز علیه ایران نکرد؟ زیرا ترامپ همچنان از تفاهم‌نامه و خواسته‌های ایران روی گردان است. ما امروز معتقدیم که تمام مذاکرات مستقیم چیزی جز شرم، تحقیر، ناامیدی و امتیازات پی در پی برای لبنان به ارمغان نیاورده است. در واقع تمام دورهای مذاکرات برای لبنان چه نتیجه‌ای داشت؟ در همین حال، اسرائیل همه چیز را به دست آورد. اسرائیل دستاوردهای سیاسی را به دست آورد؛ اما تا زمانی که مقاومت، مردم و شهروندان شریف آن همچنان پابرجا بمانند، در عمل به نتیجه‌ای دست نخواهد یافت. مقامات لبنان به جای [خدمت به منافع ملی]، به اسرائیل کمک کردند. من به شما آشکارار می‌گویم: با این روند، مرجعیت سیاسی (در بیروت) هیچ دستاوردی برای لبنان نخواهد داشت و در تسهیل اهداف آمریکا نیز موفق نخواهد شد.

این مقام حزب الله لبنان افزود: تمرکز بر حاکمیت ملی (در لبنان) و تقویت ارتش که اولویت اصلی است و همچنین تأکید بر عقب‌نشینی اسرائیل، تعیین جدول زمانی برای این رژیم، بازسازی، مسئله بندر (بیروت) و تحقیقات پیرامون آن، باید در کانون توجه قرار گیرد. از مقامات سیاسی لبنان می‌خواهم که از دادن امتیازات بی‌مورد (به رژیم صهیونیستی) دست بردارند، باب گفتگو با «مقاومت» را بگشایند، اوضاع داخلی را سامان دهند و بر تعهد خود به حاکمیت ملی تأکید ورزند. آیا وقایع جاری در روستاها و شهرهای جنوب — و در رأس آن‌ها ویرانی‌های ناشی از ۷۰۰ تن مواد منفجره نباید مقامات را بر آن دارد که در برابر آمریکا بایستند و اعلام کنند؛ دست‌کم تا زمان توقف کامل تجاوز، [مذاکرات را] متوقف خواهند کرد؟ شما در حالی به گفتگو و برگزاری جلسات می‌پردازید که این پیامدهای تلخ یعنی بمباران، تحقیر و خفت را نادیده می‌گیرید؛ این رویکرد با موضع کسانی که حقیقتاً خواهان حاکمیت ملی هستند، همخوانی ندارد. به آمریکایی‌ها «نه» بگویید تا تسلیم شوند؛ چرا که هرگونه تجاوزی که رخ داده، تحت نظارت و با تأیید آمریکا بوده است. ما بر این باوریم که مسیر «یادداشت تفاهم» (تفاهمنامه اسلام آباد میان تهران و واشنگتن) همان راهی است که به عقب‌نشینی اسرائیل می‌انجامد؛ اگر ایستادگی مقاومت و اعضای آن نبود، هیچ دستاوردی حاصل نمی‌شد و قدرت تهاجمی دشمن درهم‌شکسته نمی‌گشت. ایران پیروز و استوار مانده، در حالی که آمریکا شکست خورده است. تهران توانسته است استوار بماند و خود را به عنوان کشوری قدرتمند به اثبات برساند؛ شهادت امام خامنه‌ای (رضوان الله تعالی) گواهی بر عزت، انقلاب، پویایی، نقش‌آفرینی و تداوم مسیر بود. این شهادت نه‌تنها موجب فروپاشی ایران نشد، بلکه به مایه افتخار و سربلندی کشور بدل گشت. جهان شاهد راهپیمایی‌های میلیونی بود که بار دیگر گستره حمایت مردمی از انقلاب (اسلامی ایران) و رهبری آن را به اثبات رساند؛ رهبری سید مجتبی (حسینی خامنه ای) نیز راه را برای پیروزی‌های آتی هموار خواهد ساخت. ما به ایستادن در کنار ایران و حمایت تهران از خود افتخار می‌کنیم؛ دستاوردهای آینده به نفع کل منطقه خواهد بود. وحدت داخلی امری حیاتی است و ما به آن پایبندیم. اتحاد میان حزب‌الله و جنبش امل مستحکم است و سدی نفوذناپذیر در برابر دشمن و تمامی بازیگران خرد ایجاد کرده است. ما به عنوان پیروان امام موسی صدر و سید حسن نصرالله، در کنار یکدیگر ایستاده‌ایم.

شیخ نعیم قاسم خاطرنشان کرد: اکثریت مردم لبنان حامی مقاومت، آزادسازی، حاکمیت ملی و شراکت میان ارتش و مقاومت هستند. ما با تکیه بر این وحدت پیروز خواهیم شد؛ از کسانی که روی آمریکا و اسرائیل شرط بسته‌اند می‌خواهیم که حول محور این وحدت گرد هم آیند، چرا که این محور، راه پیروزی ماست. خطاب به مردممان در جنوب نیز می گویم، تاریخ ثبت خواهد کرد که شما تکیه‌گاه عزت و پاسداران حاکمیت هستید؛ شما تجسم این سرزمین، خاک، هوا و آسمانید که برای حفظ کرامت و شرافت، اشغالگر و حضور آمریکا را زیر پا می‌گذارید. خطاب به مردممان در ضاحیه جنوبی بیروت که کانون و پشتوانه مقاومت است، اعلام می کنم، ایستادگی و فداکاری‌های شما گواهی بر عزت و روحیه تسلیم‌ناپذیر لبنان است. ما همچنان به عهد خود پایبندیم و به مسیرمان ادامه خواهیم داد. ما درد و اندوهی را که بر مردممان تحمیل شده است درک می‌کنیم؛ فقدان خانه‌ها، فرزندان و عزیزان، ضایعه‌ای عظیم است. شما کاملاً حق دارید که دیدگاه‌ها و احساسات خود را بیان کنید؛ ما در احساسات شما شریکیم و در کنارتان ایستاده‌ایم. بگذارید صریح بگویم، ما با شما هستیم و شما با ما. ما یکی هستیم و در روزهای سخت و آسان، با هم خواهیم ماند. ما تمام تلاش خود را برای تأمین سرپناه و بازسازی به کار خواهیم بست، دولت را به اقدام وامی‌داریم و با کشورهای دوست همکاری خواهیم کرد. این وعده و تعهدی است که در آن از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد، هرچند این فرایند نیازمند صبر و پیگیری مستمر است. ما بر ضرورت همکاری و روابط مثبت میان لبنان و سوریه تأکید می‌کنیم. امیدواریم سوریه در برقراری عدالت موفق باشد، یکپارچگی خود را حفظ کند و دشمن را از خاک خود بیرون براند. سوریه‌ای باثبات، تکیه‌گاهی برای لبنان است، همان‌طور که لبنانی باثبات، تکیه‌گاهی برای سوریه محسوب می‌شود. هیچ مانعی برای دیدار میان حزب‌الله و رهبری سوریه در زمانی که هر دو طرف مناسب بدانند، وجود ندارد.