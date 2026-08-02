سرویس دهی رایگان قطار شهری مشهد در روز اربعین حسینی

به گزارش خبرگزاری مهر، داوود همتیان اظهار کرد: بر اساس برنامهریزیهای صورتگرفته جهت مدیریت بهتر ترددها و کاهش ترافیک شهری، ناوگان متروی مشهد در روز اربعین حسینی، از ساعت ۷ صبح الی ۲۳ شب، در تمامی خطوط ۱، ۲ و ۳ بهصورت رایگان به خدمترسانی خواهد پرداخت.
مدیرعامل شرکت بهرهبرداری قطارشهری مشهد افزود: تمامی واحدهای فنی، عملیاتی و ایستگاهی در بالاترین سطح آمادگی قرار دارند تا پاسخگوی نیاز تردد زائران و مجاوران باشند.
وی بیان کرد: علاوه بر سرویسدهی رایگان، تمامی تدابیر لازم جهت کاهش سرفاصلههای زمانی و همچنین آمادگی برای افزایش ساعات بهرهبرداری در صورت نیاز اتخاذ شده است تا زائران و عزاداران بتوانند با آرامش و سهولت بیشتری تردد نمایند.
نظر شما