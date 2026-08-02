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۱۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۰۴

سرویس دهی رایگان قطار شهری مشهد در روز اربعین حسینی

سرویس دهی رایگان قطار شهری مشهد در روز اربعین حسینی

مشهد- مدیرعامل شرکت بهره‌برداری قطارشهری مشهد از سرویس دهی رایگان متروی مشهد در روز سه‌شنبه ۱۳ مرداد به مناسبت اربعین حسینی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، داوود همتیان اظهار کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته جهت مدیریت بهتر ترددها و کاهش ترافیک شهری، ناوگان متروی مشهد در روز اربعین حسینی، از ساعت ۷ صبح الی ۲۳ شب، در تمامی خطوط ۱، ۲ و ۳ به‌صورت رایگان به خدمت‌رسانی خواهد پرداخت.

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری قطارشهری مشهد افزود: تمامی واحدهای فنی، عملیاتی و ایستگاهی در بالاترین سطح آمادگی قرار دارند تا پاسخگوی نیاز تردد زائران و مجاوران باشند.

وی بیان کرد: علاوه بر سرویس‌دهی رایگان، تمامی تدابیر لازم جهت کاهش سرفاصله‌های زمانی و همچنین آمادگی برای افزایش ساعات بهره‌برداری در صورت نیاز اتخاذ شده است تا زائران و عزاداران بتوانند با آرامش و سهولت بیشتری تردد نمایند.

کد مطلب 6906426

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