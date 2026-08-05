به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نووستی، براساس گزارشی که به کنگره آمریکا ارائه شده حجم واقعی تولید در بخش صنایع نظامی آمریکا به شکل قابل توجهی از برنامه زمانی تعیین شده در قراردادهای تسلیحاتی عقب مانده است.

بر اساس این گزارش، واشنگتن برای جایگزینی تسلیحاتی که در سال ۲۰۲۲ به اوکراین ارسال شده بود ۴۵.۷۸ میلیارد دلار اختصاص داد. تا پایان مارس ۲۰۲۶ قراردادهایی به ارزش بیش از ۹۰ درصد این مبلغ معادل ۴۱.۴۷ میلیارد دلار امضا شده اما پرداخت واقعی به تولیدکنندگان از ۴۱ درصد ارزش قراردادها معادل ۱۷.۱ میلیارد دلار فراتر نرفته است.

براساس قراردادهای دولت آمریکا، پیمانکاران تنها پس از تکمیل مراحل کار، پرداخت هزینه ها یا تحویل محصولات نهایی مبالغ قرارداد را دریافت می کنند. از این رو میزان پرداخت های انجام شده به طور مستقیم نشان دهنده پیشرفت واقعی در تولید تسلیحات است.

این گزارش همچنین تاکید دارد که پس از جو بایدن میزان ارسال تسلیحات آمریکا به اوکراین پنج برابر کاهش یافته است.

سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه پیشتر اعلام کرده بود هرگونه محموله تسلیحاتی که به مقصد اوکراین ارسال شود هدف مشروع روسیه خواهد بود. کرملین نیز اعلام کرده است که مسلح کردن اوکراین از سوی کشورهای غربی نتیجه معکوس بر مذاکرات خواهد داشت و آثار منفی بر روند حل و فصل این بحران بر جای می گذارد.