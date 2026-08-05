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۱۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۵۶

اسبقیان: در هیچ دوره‌ای چنین رویکردی به ورزش وجود نداشته است

اسبقیان: در هیچ دوره‌ای چنین رویکردی به ورزش وجود نداشته است

معاون ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان رویکردی که این وزارتخانه در دوره دکتر دنیامالی به ورزش داشته است را بی‌سابقه دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، سیدمحمدشروین اسبقیان معاون ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان با حضور در سالن اجتماعات مجموعه المپیک اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان گفت: امروز خیلی خوشحالم که در استان گیلان هستم، استانی که مدیران و نمایندگان خوب و شایسته‌ای در وزارت ورزش و جوانان دارد.

وی در واکنش به انتخاب ابراهیم مهربان برای اداره ورزش استان گیلان گفت: خوشحالم که این انسان خوب، ارزشی و مدیر موفق، مدیرکل این استان شده است و ما مصمم هستیم با حضور ابراهیم مهربان ورزش گیلان را مورد حمایت قرار دهیم.

معاون ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان با یادآوری اتفاقاتی که بعد از حضور دکتر دنیامالی در ورزش کشور افتاده است، گفت: البته کمبودها همیشه وجود دارند، اما وزیر ورزش از ابتدای حضور در وزارت ورزش به دنبال پیاده کردن منظومه فکری رهبر انقلاب در ورزش بوده است و اینکه فرمایشات ایشان را تماماً ساری و جاری کنیم. این، برای من یک دستور بود که باید اجرا می‌کردم.

اسبقیان یادآور شد: ایشان همچنین گفتند هر تیمی از ایران در هر مسابقاتی در هر سطحی در خارج از کشور شرکت کند برای من نقش تیم ملی را دارد و ما باید حمایت کنیم. من شهادت می‌دهم در هیچ دوره‌ای چنین رویکردی وجود نداشته است و این رویکردها در این ۲۳ ماه اتفاق افتاد و بیشتر از۱۵۰ جلسه تخصصی با فدراسیون‌ها برگزار شده است.

وی ادامه داد: با ریز شدن در همه امورات فدراسیون‌ها برای ارائه طریق و کمک، اهداف، فرصت‌ها و تهدیدها را مورد بررسی قرار دادیم و برای اولین بار در طول تاریخ ورزش همه فدراسیون‌ها از کمک‌های ویژه وزارت ورزش و جوانان استفاده کردند، بعد از این رویکرد فرهنگی و ورزشی چه اتفاقی افتاد؟ ورزشکار خانم ما در دوومیدانی طلا گرفت، ژیمناستیک‌کار ما طلا گرفت، تیم‌های کشتی ما هم قهرمان جهان شدند.

معاون ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان همچنین خاطر نشان کرد: اینجا بود که قائد شهید ما آن جمله معروف را فرمودند: «رفتارهای تحسین برانگیز و موفقیت‌های اعجاب‌انگیز ورزش کشور در یک سال اخیر بی‌سابقه بوده است». این جمله برای وزارت ورزش و جوانان خیلی باارزش بوده و نتیجه تلاش‌های بی‌وقفه مجموعه ورزش کشور است.

اسبقیان با اشاره به رویدادهای مهم پیش روی ورزش کشور گفت: ما چند رویداد مهم در پیش داریم. شرکت در بازی‌های جهانی روستایی وعشایری قرقیزستان که برای اولین بار به‌صورت کاروانی در این بازی‌ها شرکت می‌کنیم. همچنین در بازی‌های آسیایی و پاراآسیایی حضور خواهیم داشت. این رویدادها برای وزارت ورزش و جوانان خیلی اهمیت دارند.

وی صحبت‌های خود را اینطور ادامه داد: دکتر دنیامالی می‌گوید از روزی که مدال‌آوردی دختران ما از پسران ما بیشتر باشد من خیلی خوشحال خواهم شد و به همین ترتیب جوایز دختران در مدال طلا بیشتر از پسران است و این نکته ویژه نشان می‌دهد نگاه وزیر ورزش به ورزش بانوان همیشه خاص بوده و هست.

معاون ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان همچنین خطاب به مسئولان ورزش گیلان گفت: تأکید داریم با فدراسیون‌ها هماهنگ کنید که دوازده هیأت از سرپرستی خارج شوند و هر چه سریع‌تر به انتخابات ختم و رییس هیأت مشخص شود. من با ورزش گیلان و ظرفیت اینجا آشنا هستم، این استان ظرفیت بالایی داشته و پهلوانان زیادی دارد و با حضور مدیران ارزشمند گیلانی در وزارت ورزش، چشم‌انداز خوبی برای ورزش این استان متصورم.

وی ادامه داد: استان گیلان همیشه وزنه سنگینی در ورزش بوده است و باید به روزهای خوبش برگردد. من ملوان بندرانزلی و عشق و علاقه مردم گیلان به فوتبال را به خوبی می‌شناسم و در آخر از آقای مهربان می خواهم رویکرد حمایتی ویژه از هیأت‌های ورزشی داشته باشد. باید سالن‌های تخصصی را در اختیار ورزش‌های قهرمانی قرار دهیم.

کد مطلب 6909277

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