https://mehrnews.com/x3cKM6 ۱۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱:۲۲ کد مطلب 6909494 استانها چهارمحال و بختیاری استانها چهارمحال و بختیاری ۱۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱:۲۲ اهمیت جهاد خیابانی از زبان سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شهرکرد-سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس حضور در خیابان را جهاد در راه خدا دانست. دریافت 17 MB کد مطلب 6909494 کپی شد مطالب مرتبط ضیاءآباد در شب ۱۵۸؛ اجتماع مردم در ادامه مسیر عاشقی آوج در شب ۱۵۸؛ مردم در امتداد شبهای حضور گرد هم آمدند آبیک در شب ۱۵۸؛ حضور مردم، تداوم یک حرکت مردمی برچسبها جهاد تبیین حماسه حضور تجمع مردمی
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