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۱۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱:۲۲

اهمیت جهاد خیابانی از زبان سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس

اهمیت جهاد خیابانی از زبان سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس

شهرکرد-سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس حضور در خیابان را جهاد در راه خدا دانست.

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کد مطلب 6909494

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