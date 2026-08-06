حمله وحشیانه نظامیان صهیونیست به اسرای فلسطینی؛ اوضاع وخیم فلسطینیان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «دفتر اطلاع رسانی اسرای فلسطینی» با صدور بیانیه‌ای مطبوعاتی در روز پنجشنبه اعلام کرد که ایتمار بن‌ گویر وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی به زندان نقب یورش برده و دستور داد لباس‌های زندانیان فلسطینی مصادره شود.

این دفتر تصریح کرد که مدیریت زندان نقب، قرآن‌های اسرای فلسطینی را نیز مصادره کرده و در هر بخش که حدود ۱۵ اتاق دارد، تنها یک نسخه قرآن باقی گذاشته است. همچنین در پی عملیات مصادره اموال زندانیان که پس از یورش بن‌گویر انجام شد، زندانیان در حال حاضر تنها حداقل لباس ممکن را در اختیار دارند.

بیانیه دفتر اطلاع رسانی اسرای فلسطینی تأکید کرد که وضعیت زندانیان در زندان نقب به طور مداوم رو به وخامت است. این وخامت در سایه تداوم کمبود غذا و مواد بهداشتی، در کنار تشدید اقدامات تنبیهی و نقض مستمر حقوق آن‌ها صورت می‌گیرد که جان صدها زندانی را تهدید کرده و نیازمند اقدام فوری برای توقف این تجاوزات است.

شرایط معیشتی در زندان النقب همچنان فاجعه‌بار گزارش شده است. کیفیت غذای اسرا نامناسب است و هیچ بهبودی در آن ایجاد نشده؛ مواد بهداشتی نیز با کمبود شدید مواجه است.

مدت زمان هواخوری روزانه اسرا از ۴۵ دقیقه فراتر نمی‌رود و آنان ناچارند در همین فرصت محدود، استحمام و دیگر نیازهای اساسی خود را انجام دهند.

دفتر اطلاع‌ رسانی اسرا تاکید کرد اقدامات جاری در زندان النقب، تشدید خطرناک سیاست مجازات جمعی سازمان زندان‌های رژیم صهیونیستی علیه اسرای فلسطینی است.

این نهاد از سازمان‌های حقوق بشری و بشردوستانه خواست فوراً برای توقف این تعرضات و محاکمه رژیم اشغالگر به‌ دلیل جنایت‌های مستمر علیه اسرا اقدام کنند.

طبق گزارش‌های حقوق بشری، حدود ۹۵۰۰ زندانی فلسطینی در زندان‌های صهیونیستی به سر می‌برند که در این میان ۹۴ زن و بیش از ۳۵۰ کودک حضور دارند.

این اقدامات در راستای سیاست‌های سرکوب گرایانه بن‌ گویر علیه زندانیان صورت می‌گیرد؛ سیاست‌هایی که از زمان تصدی پست خود در اواخر سال ۲۰۲۲، شامل محرومیت از حقوق اساسی، گرسنگی دادن، اهمال در رسیدگی‌های پزشکی، شکنجه، انزوای سیستماتیک و موارد دیگر می شود.