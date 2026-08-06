به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین اکبری شامگاه پنجشنبه در تجمع مردمی که در میدان شهید بجنورد برگزار شد، با تأکید بر آمادگی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با هرگونه تهدید، گفت: هرگونه اقدام نظامی دشمن با پاسخ قاطع، متناسب و دندان‌شکن جمهوری اسلامی مواجه خواهد شد.

وی با اشاره به حضور نیروهای ایرانی در مأموریت‌های دفاعی تصریح کرد: رزمندگان ایران اسلامی با روحیه ایثار، ایمان و آمادگی کامل، در دفاع از آرمان‌های انقلاب، کشور و ملت ایستاده‌اند و در صورت هرگونه تجاوز، دشمن را با خسارت‌های سنگین روبه‌رو خواهند کرد.

فرمانده سپاه حضرت جوادالائمه(ع) خراسان شمالی با بیان اینکه اقتدار دفاعی جمهوری اسلامی موجب افزایش هزینه هرگونه اقدام نظامی علیه ایران شده است، افزود: همین آمادگی و توان بازدارندگی سبب شده است که دشمنان، خطر هرگونه حضور نظامی در خاک ایران را بسیار پرهزینه ارزیابی کنند.

سردار اکبری با اشاره به توانمندی‌های نیروهای مسلح ایران تصریح کرد: اگرچه بودجه دفاعی ایران با برخی قدرت‌های جهان قابل مقایسه نیست، اما ابتکار، خلاقیت، دانش بومی و روحیه ایثار نیروهای ایرانی، قدرت بازدارندگی کشور را به سطحی رسانده که به اذعان بسیاری از کارشناسان نظامی، معادلات میدان نبرد را تغییر داده است.

وی همچنین با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی در برابر هر سطحی از تهدید، پاسخی متناسب ارائه خواهد کرد، گفت: سیاست جمهوری اسلامی روشن است و در هر سطحی که مورد حمله قرار گیرد، در همان سطح پاسخ خواهد داد.

فرمانده سپاه حضرت جوادالائمه(ع) خراسان شمالی در بخش دیگری از سخنان خود، حفظ وحدت و انسجام ملی را مهم‌ترین نیاز کشور در شرایط کنونی دانست و اظهار کرد: مردم با وجود تنوع دیدگاه‌ها باید وحدت خود را حول منافع ملی، امنیت کشور و مقابله با دشمنان حفظ کنند.

سردار اکبری با قدردانی از همراهی مردم، بر استمرار ایستادگی نیروهای مسلح در دفاع از امنیت و تمامیت ارضی کشور تأکید کرد و گفت: نیروهای مسلح با پشتیبانی مردم، با اقتدار از ایران اسلامی دفاع خواهند کرد.