به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با فرارسیدن ایام پایانی ماه صفر و سالروز شهادت امام رضا (ع)، ویژهبرنامههای عزاداری کودکان و نوجوانان در حرم مطهر رضوی برگزار میشود.
در همین راستا، «حسینیه نوجوانان رضوی» با مشارکت هیئتها و تشکلهای مردمی از سراسر کشور، برنامه عزاداری دهه پایانی صفر ویژه نوجوانان را در حرم مطهر رضوی برگزار میکند.
این برنامه در روزهای ۱۹ و ۲۱ مردادماه ویژه پسران و در روزهای ۲۰ و ۲۲ مردادماه ویژه دختران برگزار خواهد شد.
عزاداری نوجوانان رضوی از ساعت ۱۶ تا ۱۹ در بخش یست شیخ طبرسی، مدرسه میرزاجعفر برگزار میشود و نوجوانان در این مراسم به عزاداری و سوگواری برای اهلبیت (ع) خواهند پرداخت.
همچنین برای نخستینبار، دسته عزاداری کودکان در صحنهای مبارکه حرم مطهر رضوی برگزار میشود.
این برنامه به مناسبت ایام شهادت امام رضا (ع) و با حضور کودکان در قالب دسته عزاداری برگزار خواهد شد و شرکتکنندگان با سینهزنی و عزاداری، ارادت خود را به امام هشتم (ع) ابراز میکنند.
دسته عزاداری کودکان روز سهشنبه ۲۰ مردادماه ۱۴۰۵ از ساعت ۸ صبح آغاز میشود.
محل آغاز این برنامه، بابالکاظم (ع) و رواق کودک حرم مطهر رضوی اعلام شده است و دسته عزاداری پس از حرکت در صحنهای مبارکه به عزاداری خواهد پرداخت.
برگزاری این برنامهها با هدف ایجاد فضایی متناسب با گروه سنی کودکان و نوجوانان و فراهمکردن زمینه مشارکت آنان در آیینهای عزاداری ایام پایانی ماه صفر در حرم مطهر رضوی پیشبینی شده است.
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