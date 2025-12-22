گمرک آپرین برای ترخیص خودرو مجاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران موضوع گمرکات مجاز به ترخیص خودرو توسط مدیرکل دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.

طبق این بخشنامه، گمرک آپرین به عنوان گمرک مجاز برای ترخیص خودرو تعیین شد.