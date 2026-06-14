پاداش کامل برای داور محروم؛ تصمیم ویژه فیفا درباره «عمر آرتان»

به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از رسانه عربی «البیان»، فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) تصمیم گرفته است تمامی مطالبات مالی مربوط به حضور در جام جهانی را به عمر آرتان داور اهل سومالی پرداخت کند. این در حالی است که او به دلیل عدم امکان ورود به خاک آمریکا، از قضاوت در این رقابت‌ها محروم شد.

محرومیت عمر آرتان پس از ورود او به فرودگاه میامی در روز دوشنبه گذشته رقم خورد؛ موضوعی که باعث شد وی از فهرست داوران جام جهانی کنار گذاشته شود و واکنش‌ها و انتقادات گسترده‌ای را در سطح جهانی به دنبال داشته باشد.

گزارش‌ها حاکی است که یک مقام دولتی آمریکا علت این تصمیم را «وجود ارتباطات ادعایی با افرادی مظنون به عضویت در گروه‌های تروریستی» عنوان کرده است؛ با این حال، عمر آرتان این ادعاها را رد کرده و تأکید داشته است که تنها برای تحقق رؤیای خود در جام جهانی حضور یافته بود و هیچ ارتباطی با این گروه‌ها ندارد.

وی در این‌باره گفته است: تمام مدارک و ویزای معتبر را در اختیار داشتم. من فقط یک داور هستم که می‌خواستم در بزرگ‌ترین رویداد فوتبالی جهان قضاوت کنم.

پس از بازگردانده شدن او به ترکیه، این داور ۳۴ ساله با حمایت مسئولان فیفا در استانبول مواجه شد و سپس به کشورش بازگشت؛ جایی که با استقبال گسترده و تاریخی روبه‌رو شد.

عمر آرتان که از چهره‌های در حال رشد داوری در قاره آفریقا به شمار می‌رود، در سال ۲۰۲۵ موفق به کسب عنوان بهترین داور مرد آفریقا شد. او همچنین نخستین داور سومالیایی است که قضاوت یک فینال قاره‌ای را بر عهده گرفته و دیدار برگشت فینال لیگ قهرمانان آفریقا میان تیم‌های پیرامیدز مصر و مامِلودی سان‌داونز آفریقای جنوبی را سوت زده است.

وی پیش‌تر نیز در جام جهانی زیر ۲۰ سال در کشور شیلی حضور داشته و سه مسابقه از جمله دیدار رده‌بندی را قضاوت کرده بود. همچنین در دو دوره جام ملت‌های آفریقا در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ نیز به عنوان داور حضور داشته است.

لازم به ذکر است که عمر آرتان از سوی اتحادیه فوتبال اروپا یوفا برای قضاوت دیدار سوپرجام اروپا میان تیم‌های پاری سن ژرمن و استون ویلا در شهر سالزبورگ اتریش در تاریخ ۱۲ اوت آینده دعوت شده است.