به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، قیمت طلا روز سه‌شنبه در ادامه روند صعودی خود، برای سومین جلسه معاملاتی پیاپی افزایش یافت و به بالاترین سطح در بیش از دو ماه گذشته رسید. هر اونس طلای نقدی با رشد حدود ۰.۵ درصدی به ۴۳۷۲ دلار رسید و به بالاترین رقم خود از ۵ ژوئن تاکنون دست یافت. در همین حال، طلای آمریکا برای تحویل در آینده نیز ۱.۷ درصد افزایش پیدا کرد و به ۴ هزار و ۴۹۲ دلار و ۶۰ سنت رسید. این روند در حالی رقم خورده است که سرمایه‌گذاران در انتظار انتشار داده‌های مهم تورمی آمریکا هستند تا نشانه‌های تازه‌ای درباره مسیر نرخ بهره در بزرگ‌ترین اقتصاد جهان به دست آورند.

بازار طلا در انتظار سیگنال‌های تورمی

تونی سایکمور، تحلیلگر بازار در مؤسسه آی‌جی، با اشاره به چشم‌انداز میان‌مدت بازار طلا گفت: «در میان‌مدت، انتظار داریم قیمت‌ها این سطح را بشکنند و راه را برای بهبودی قوی‌تر به سمت ۵ هزار دلار هموار کنند.» به گفته او، فضای کنونی بازار همچنان از نااطمینانی‌های مربوط به سیاست پولی آمریکا اثر می‌پذیرد و همین مسئله به تقویت تقاضا برای دارایی‌های امنی مانند طلا منجر شده است.

سرمایه‌گذاران به‌ویژه چشم‌انتظار گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده آمریکا هستند که قرار است روز چهارشنبه منتشر شود و همچنین داده‌های قیمت تولیدکننده که روز پنج‌شنبه اعلام خواهد شد. این آمارها نقش مهمی در شکل‌دهی به انتظارات مربوط به سیاست پولی فدرال رزرو خواهند داشت. در پی انتشار داده‌های ضعیف اشتغال آمریکا در ماه ژوئیه، بازارها احتمال کاهش احتمال افزایش نرخ بهره در نشست بعدی فدرال رزرو را بالاتر ارزیابی کرده‌اند. فدرال رزرو در نشست ژوئیه نرخ‌ها را بدون تغییر نگه داشت، هرچند سه عضو این نهاد به افزایش نرخ بهره رأی مخالف دادند.

ضعف دلار و حمایت از فلزات گران‌بها

فواد رضاقزاده، تحلیلگر بازار در فارکس‌کام، در یادداشتی نوشت: «اگر داده‌ها حاکی از رکود فعالیت‌های اقتصادی باشد و البته بدون آنکه جهش معناداری در تورم رخ دهد، بازارها ممکن است انتظارات خود را برای سیاست انقباضی کاهش دهند. این امر احتمالاً دلار را آسیب‌پذیر می‌کند و زمینه حمایتی دیگری برای طلا فراهم می‌آورد.»

به باور تحلیلگران، نرخ‌های بهره پایین‌تر معمولاً از طلا حمایت می‌کنند، زیرا این فلز گران‌بها سود دوره‌ای پرداخت نمی‌کند و در شرایط کاهش بازدهی دارایی‌های دلاری، جذابیت بیشتری برای سرمایه‌گذاران پیدا می‌کند. در بازار سایر فلزات گران‌بها نیز روندی مشابه دیده شد؛ به‌گونه‌ای که هر اونس نقره نقدی با رشد ۰.۹ درصدی به ۶۶ دلار و ۳۰ سنت رسید، پلاتین با ۰.۷ درصد افزایش به ۱ هزار و ۷۶۵ دلار و ۲۶ سنت صعود کرد و پالادیوم نیز با ۰.۸ درصد رشد، ۱ هزار و ۳۹۴ دلار قیمت‌گذاری شد.