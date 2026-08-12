همه چیز درباره خدمت رسانی به حادثه دیدگان واژگونی اتوبوس درمیان 

به گزارش خبرنگار مهر، محمود گنجیفرد، ظهر چهارشنبه در نشست خبری پیرامون حادثه اتوبوسدرمیان ، اظهار کرد: پس از هر حادثه بزرگ، جلسهای برای بررسی عملکرد، آسیبشناسی و ارتقای کیفیت مواجهه با حوادث برگزار میشود که این جلسه نیز با هدف بررسی اقدامات انجامشده در حادثه اخیر برگزار شد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، افزود: حادثه ساعت ۶:۳۹ دقیقه به اورژانس ۱۱۵ اطلاع داده شد و با توجه به فاصله ۲۴ کیلومتری محل حادثه از نزدیکترین پایگاه اورژانس، نخستین آمبولانس ساعت ۶:۵۷ دقیقه در محل حاضر شد.
گزارش از لحظات اولیه حادثه
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند بیان کرد: در مجموع ۱۷ آمبولانس از پایگاههای مختلف، بیمارستانها، هنگ مرزی، کارخانه سیمان، هلالاحمر و سایر مناطق به محل حادثه اعزام شدند و یک بالگرد نیز چند بیمار را منتقل کرد.
گنجیفرد ادامه داد: دو پزشک شامل پزشک اورژانس و پزشک هنگ مرزی در صحنه حضور داشتند و حضور آنها در دقایق اولیه حادثه برای تریاژ و رسیدگی به مصدومان بسیار مؤثر بود.
وی با اشاره به انتقال سریع مصدومان گفت: نخستین آمبولانس ساعت ۸:۲۰ دقیقه به بیمارستان رسید و آخرین مصدوم نیز در همین ساعت از صحنه تخلیه شد؛ بنابراین عملیات تخلیه مصدومان در کمتر از یک ساعت و ۴۰ دقیقه انجام شد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با اشاره به وضعیت مصدومان بستریشده اظهار کرد: ۱۱ بیمار جراحی، چهار بیمار جراحی اعصاب و ۱۰ بیمار ارتوپدی بودند و شش بیمار نیز به بخش مراقبتهای ویژه منتقل شدند.
وی تصریح کرد: همچنین دو بیمار در همان روز تحت عمل جراحی قرار گرفتند که یکی دچار پارگی پوست سر و دیگری دچار شکستگی ساعد بود.
گنجیفرد با بیان اینکه بیمارستان امام رضا(ع) به عنوان مرکز ترومای استان از ساعات اولیه در آمادهباش کامل قرار گرفت، گفت: تعداد کارکنان اورژانس این بیمارستان از هشت نفر به ۲۱ نفر افزایش یافت و تیمهای تخصصی شامل متخصصان و رزیدنتها نیز برای ارائه خدمات به مصدومان در محل حضور داشتند.
انجام ۱۲۲ سی تی اسکن
وی افزود: در مجموع ۱۲۲ مورد سیتیاسکن برای مصدومان انجام شد که شامل ۳۵ مورد سیتی مغز، ۳۵ مورد سیتی ریه، ۱۸ مورد کمر، ۱۳ مورد گردن، ۱۲ مورد صورت و هشت مورد سیتی سایر نواحی بود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند تأکید کرد: نکته مهم این است که حتی خدمات تشخیصی غیر اورژانسی نیز برای اطمینان از وضعیت بیماران انجام شد و روند درمان و بررسی مصدومان با سرعت و دقت دنبال شد.
گنجیفرد با قدردانی از مجموعههای امدادی و انتظامی اظهار کرد: همکاری اورژانس، هلالاحمر، آتشنشانی، راهور، نیروی انتظامی، نیروهای حفاظت فیزیکی، مددکاری، روانشناسی و سایر مجموعهها موجب شد یک همافزایی بینبخشی مناسب در مدیریت حادثه شکل گیرد.
هیچ فوتی بعد از انتقال به بیمارستان رخ نداده است
وی ادامه داد: یکی از مهمترین نقاط قوت این حادثه، سرعت عمل در تریاژ، تقسیمبندی و تعیین تکلیف بیماران بود و خوشبختانه در جریان انتقال و درمان مصدومان، هیچ فوتی یا عارضه اضافی نسبت به وضعیت موجود در صحنه حادثه رخ نداد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند درباره وضعیت فعلی بیماران نیز گفت: هفت بیمار همچنان در بخش مراقبتهای ویژه بستری هستند، اما شرایط آنها وخیم گزارش نشده است و پیشبینی میکنیم افزایش تلفات نداشته باشیم.
گنجیفرد با اشاره به برگزاری مانورهای متعدد آمادگی در سال گذشته بیان کرد: تجربه برگزاری مانورها در حوادث مختلف، از جمله جنگ و راهاندازی مراکز درمان اضطراری، نشان داد که آمادگی نیروها تا چه اندازه میتواند سرعت و کیفیت خدمات را افزایش دهد.
وی با تأکید بر ضرورت برنامهریزی برای حوادث بزرگتر گفت: عملکرد مطلوب در این حادثه کافی نیست و باید برای حوادث احتمالی بزرگتر از جمله زلزله یا حوادث جنگی که ممکن است با تعداد بسیار بیشتری از مصدومان مواجه باشیم، آمادگی کامل داشته باشیم.
لزوم کنترل و ساماندهی صحنه حوادث
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند یکی از مهمترین مسائل در مدیریت حوادث را کنترل صحنه عنوان کرد و گفت: رفتوآمدهای بیحساب و تجمع افراد غیرمرتبط میتواند روند امدادرسانی و درمان را مختل کند.
گنجیفرد افزود: زمانی که یک بیمار تروما دیده و تصادفی نیازمند پایش مستمر است، تجمع افراد، رفتوآمد مسئولان و همراهان و انجام مصاحبه در محل درمان میتواند نظم کار کادر سلامت را برهم بزند؛ بنابراین باید حضور افراد در صحنه حوادث به شکل جدی ساماندهی شود.
وی خاطرنشان کرد: بخش سلامت در زمان حادثه باید فرصت داشته باشد وظایف تخصصی خود را بدون ایجاد اختلال انجام دهد و مدیریت صحنه باید به گونهای باشد که ترددهای غیرضروری مانع خدمترسانی نشود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ادامه داد: پیگیر موضوع بیمارستان ترومای جدید و سی تی اسکن جدید برای بیمارستان امام رضا(ع) هستیم.
وی در پایان از تلاش شبانهروزی کارکنان حوزه سلامت و سایر دستگاههای امدادی و انتظامی قدردانی کرد.
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