مرادی: ترافیک در محور خروجی گیلان پرحجم اما روان است

فریبرز مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام آمار تردد خودروها در روزهای پایانی هفته گذشته، اظهار کرد: از ساعت ۰۰ بامداد سه‌شنبه (۲۰ مرداد) تا ساعت ۱۸ جمعه (۲۳ مرداد)، مجموعاً ۴۰۸ هزار و ۳۷۱ دستگاه خودرو وارد استان شده و ۳۷۶ هزار و ۲۳۹ دستگاه نیز از استان خارج شده‌اند.

وی با تفکیک آمار تردد در محورهای آزادراهی افزود: سهم ورودی از آزادراه‌های استان ۱۹۰ هزار و ۴۸۹ دستگاه و سهم خروجی از این محورها ۱۸۰ هزار و ۲۴۶ دستگاه بوده است که نشان‌دهنده سهم قابل‌توجه آزادراه‌ها در جابه‌جایی مسافران است.

مرادی در ادامه به وضعیت ترافیکی محورهای خروجی استان اشاره کرد و گفت: در مسیر خروجی استان به سمت تهران، به‌ویژه در محدوده سراوان تا امامزاده هاشم، ترافیک پرحجم اما روان گزارش شده و رانندگان با وجود حجم بالای خودروها، می‌توانند با سرعت مطمئنه تردد کنند.

مدیرکل راهداری گیلان در پایان از همه مسافران و رانندگان خواست ضمن توجه به توصیه‌های پلیس راه، از توقف‌های غیرضروری در حاشیه آزادراه‌ها خودداری کرده و پیش از سفر از وضعیت جوی و ترافیکی محورها مطلع شوند.