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۲۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۳۶

مرادی: ترافیک در محور خروجی گیلان پرحجم اما روان است

مرادی: ترافیک در محور خروجی گیلان پرحجم اما روان است

رشت- مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای گیلان گفت: ترافیک در محور خروجی گیلان به‌ویژه در محدوده سراوان تا امامزاده هاشم، پرحجم اما روان گزارش شده است.

فریبرز مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام آمار تردد خودروها در روزهای پایانی هفته گذشته، اظهار کرد: از ساعت ۰۰ بامداد سه‌شنبه (۲۰ مرداد) تا ساعت ۱۸ جمعه (۲۳ مرداد)، مجموعاً ۴۰۸ هزار و ۳۷۱ دستگاه خودرو وارد استان شده و ۳۷۶ هزار و ۲۳۹ دستگاه نیز از استان خارج شده‌اند.

وی با تفکیک آمار تردد در محورهای آزادراهی افزود: سهم ورودی از آزادراه‌های استان ۱۹۰ هزار و ۴۸۹ دستگاه و سهم خروجی از این محورها ۱۸۰ هزار و ۲۴۶ دستگاه بوده است که نشان‌دهنده سهم قابل‌توجه آزادراه‌ها در جابه‌جایی مسافران است.

مرادی در ادامه به وضعیت ترافیکی محورهای خروجی استان اشاره کرد و گفت: در مسیر خروجی استان به سمت تهران، به‌ویژه در محدوده سراوان تا امامزاده هاشم، ترافیک پرحجم اما روان گزارش شده و رانندگان با وجود حجم بالای خودروها، می‌توانند با سرعت مطمئنه تردد کنند.

مدیرکل راهداری گیلان در پایان از همه مسافران و رانندگان خواست ضمن توجه به توصیه‌های پلیس راه، از توقف‌های غیرضروری در حاشیه آزادراه‌ها خودداری کرده و پیش از سفر از وضعیت جوی و ترافیکی محورها مطلع شوند.

کد مطلب 6916463

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