به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس زمانبندی جدید اعلام شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فردا چهارشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۵ کالابرگ گروه دوم ایرانیان ساکن در کشور بر اساس رقم انتهای کد ملی سرپرست خانوار ۳، ۴، ۵ و ۷ شارژ میشود.
این کمک معیشتی دولتی به ازای هر نفر یک میلیون تومان بوده و قر ار است در صورت تامین اعتبار از سوی دولت این مبلغ افزایش پیدا کند.
اقلام اساسی مشمول طرح
خواربار: برنج، روغن، ماکارونی، قند و شکر، حبوبات و خرما
لبنیات: شیر، ماست، پنیر
پروتئین: گوشت قرمز، گوشت سفید (مرغ، بوقلمون، ماهی و میگو)
میوه و ترهبار: انواع میوه و سبزیجات
راههای رسمی استعلام موجودی کالابرگ
۱. اپلیکیشن «شمیم»
۲. کالابرگ در پیامرسان «بله»
۳. کد دستوری #۱۴۶۳*۵۰۰*
گفتنی است، کمک معیشت شهریور ماه تا پایان مهر ماه اعتبار دارد.
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