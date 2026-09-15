به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس زمان‌بندی جدید اعلام شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فردا چهارشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۵ کالابرگ گروه دوم ایرانیان ساکن در کشور بر اساس رقم انتهای کد ملی سرپرست خانوار ۳، ۴، ۵ و ۷ شارژ می‌شود.

این کمک معیشتی دولتی به ازای هر نفر یک میلیون تومان بوده و قر ار است در صورت تامین اعتبار از سوی دولت این مبلغ افزایش پیدا کند.

اقلام اساسی مشمول طرح

خواربار: برنج، روغن، ماکارونی، قند و شکر، حبوبات و خرما

لبنیات: شیر، ماست، پنیر

پروتئین: گوشت قرمز، گوشت سفید (مرغ، بوقلمون، ماهی و میگو)

میوه و تره‌بار: انواع میوه و سبزیجات

راه‌های رسمی استعلام موجودی کالابرگ

۱. اپلیکیشن «شمیم»

۲. کالابرگ در پیام‌رسان «بله»

۳. کد دستوری #۱۴۶۳*۵۰۰*

گفتنی است، کمک معیشت شهریور ماه تا پایان مهر ماه اعتبار دارد.