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۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۵۵

فردا کالابرگ گروه دوم ایرانیان ساکن در کشور شارژ می‌شود

فردا کالابرگ گروه دوم ایرانیان ساکن در کشور شارژ می‌شود

فردا چهارشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۵ کالابرگ سرپرستان خانوار با رقم انتهای کد ملی ۳، ۴، ۵ و ۶ به مبلغ یک میلیون تومان به ازای هر نفر شارژ می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس زمان‌بندی جدید اعلام شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فردا چهارشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۵ کالابرگ گروه دوم ایرانیان ساکن در کشور بر اساس رقم انتهای کد ملی سرپرست خانوار ۳، ۴، ۵ و ۷ شارژ می‌شود.

این کمک معیشتی دولتی به ازای هر نفر یک میلیون تومان بوده و قر ار است در صورت تامین اعتبار از سوی دولت این مبلغ افزایش پیدا کند.

اقلام اساسی مشمول طرح

خواربار: برنج، روغن، ماکارونی، قند و شکر، حبوبات و خرما

لبنیات: شیر، ماست، پنیر

پروتئین: گوشت قرمز، گوشت سفید (مرغ، بوقلمون، ماهی و میگو)

میوه و تره‌بار: انواع میوه و سبزیجات

راه‌های رسمی استعلام موجودی کالابرگ

۱. اپلیکیشن «شمیم»

۲. کالابرگ در پیام‌رسان «بله»

۳. کد دستوری #۱۴۶۳*۵۰۰*

گفتنی است، کمک معیشت شهریور ماه تا پایان مهر ماه اعتبار دارد.

کد مطلب 6946763
فاطمه امیر احمدی

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