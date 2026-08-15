به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا طلوع کیان در مورد شرایط تیم ملی والیبال بانوان پیش از اعزام به مسابقات قهرمانی آسیا گفت: خدا را شکر وضعیت تیم بد نیست. میانگین سنی ما حدود ۲۳ سال است. با توجه به اینکه بازیکن ۱۸ ساله و حتی بازیکنی داریم که هنوز ۱۸ سالش نشده، چند بازیکن باتجربه هم به تیم اضافه کردیم تا بالانس مناسبی ایجاد شود و از این بابت نگرانی نداریم.



وی گفت: جوانگرایی باید تدریجی باشد. این اتفاق در سیاست‌های فدراسیون برای تیم بانوان افتاده و نگاه ما به این بازیکنان، در اصل المپیک ۲۰۲۸ است. این بچه‌ها باید دو، سه سال زحمت بکشند، کار کنند و تلاش کنند و امیدواریم آن دو، سه بازیکن باتجربه هم بتوانند به جوان‌ترها کمک کنند و الگوی خوبی برای آنها باشند.



مدیر فنی تیم ملی والیبال بانوان گفت: با توجه به سطح انتظاراتی که فدراسیون و مردم از والیبال ایران پیدا کرده‌اند، جوانگرایی در بخش بانوان ریسک سنگینی بود، اما به هر حال باید این اتفاق می‌افتاد. سال‌های سال در بخش بانوان زحمت کشیده شده و مربیان خارجی و ایرانی دست به دست هم داده‌اند و برای این تیم برنامه‌ریزی شده است.



وی گفت: کمپ بانوان که در اختیار داریم، امکانات بسیار خوبی دارد و شاید برخی رشته‌ها اصلاً چنین امکاناتی نداشته باشند. با کار کارشناسی و سیاست‌گذاری خوبی که در فدراسیون انجام شده، به نظرم مسیر مناسبی برای آینده والیبال بانوان در نظر گرفته شده است.



طلوع‌کیان خاطرنشان کرد: ما در دوره قبل این تورنمنت دهم شدیم و در سال‌های گذشته هم معمولاً رتبه‌های نهم و هشتم را کسب کرده‌ایم. فکر می‌کنم با یک نگاه ویژه می‌توانیم به پیشرفت این بازیکنان در آینده کمک کنیم، اما این کار زمان‌بر است و در کوتاه‌مدت نمی‌توانیم همه چیز را تغییر دهیم.



وی گفت: برای مسابقات آسیایی نیز هدف ما این است که نسبت به دوره قبل پیشرفت کنیم، اما این پیشرفت باید تدریجی باشد. امسال تیم‌هایی مانند ژاپن و تایلند در لیگ ملت‌ها حضور دارند و سطح بسیار بالایی دارند. یکی از مواردی که می‌تواند به تیم بانوان کمک کند، حضور در لیگ ملت‌ها و افزایش امتیازات رنکینگ فدراسیون جهانی است.



مدیر فنی تیم ملی والیبال تاکید کرد: این اتفاق به سرعت رخ نمی‌دهد. باید در مسابقات مختلف شرکت کنیم، رنکینگ خود را ارتقا دهیم و به‌تدریج بازی‌های بیشتری را ببریم. شاید در حال حاضر به چین و ژاپن و کره نرسیم، اما باید ابتدا تیم‌هایی مانند چین‌تایپه، ویتنام، اندونزی و قزاقستان را شکست دهیم. اگر امروز با قزاقستان یک بار می‌بریم، یک بار می‌بازیم، باید به مرحله‌ای برسیم که بتوانیم این تیم‌ها را به صورت مستمر شکست دهیم.



وی گفت: تمام برنامه ما این است که از این گروه فاصله بگیریم و به جمع تیم‌های برتر آسیا نزدیک شویم.



طلوع‌کیان درباره بازی‌های تدارکاتی تیم ملی نیز گفت: اولین بازی‌های افتتاحیه مسابقات شرق آسیا در حال برگزاری است و تیم‌هایی مانند چین، ژاپن و چین‌تایپه در هنگ‌کنگ بازی می‌کنند. ما واقعاً دنبال یک بازی تدارکاتی بودیم و با هنگ‌کنگ هماهنگ کردیم، اما آنها اعلام کردند که دیر به محل مسابقات می‌رسند و شاید این بازی انجام نشود.



وی گفت: آخرین هماهنگی من با سرمربی تیم استرالیا انجام شده تا اگر شرایط فراهم شود، ۱۹ آگوست در آنجا با این تیم بازی کنیم. البته این مسابقه هنوز قطعی نشده است. تیم استرالیا از دیروز در پکن مستقر شده و تمریناتش را آغاز کرده است. در حال بررسی شرایط هستیم تا حداقل یک بازی تدارکاتی در چین داشته باشیم و بازیکنان با فضای مسابقات کمی آشنا شوند.



وی گفت: متأسفانه تیم‌های چین و ژاپن، حتی در سطح باشگاهی، با ما بازی نمی‌کنند. امیدوارم روزی برسد که بتوانیم در سطح بانوان هم مانند تیم‌های بزرگسالان و رده‌های پایه مردان، از سوی تیم‌های آسیایی دعوت شویم و حتی هزینه حضورمان را آنها پرداخت کنند.



طلوع‌کیان گعت: تیم‌های بزرگسالان و رده‌های نوجوانان و جوانان پسر ما امروز دعوت می‌شوند و هزینه‌هایشان را هم پرداخت می‌کنند، اما برای بانوان هنوز این شرایط سخت است. امیدوارم روزی برسد که این اتفاق برای تیم‌های بانوان هم رخ دهد و بتوانیم از این فرصت‌ها استفاده کنیم.



وی درباره پذیرش هدایت تیم ملی بانوان و تفاوت آن با فعالیتش در تیم‌های مردان نیز گفت: من اصلاً قائل به این نیستم که بخواهیم تعیین تکلیف کنیم. ما سرباز هستیم. اگر امروز به من بگویند دستیار سوم تیم ملی بزرگسالان هستی، باید بروم؛ اگر بگویند سرمربی نوجوانان هستی، باز هم باید بروم.

وی گفت: ۱۸ سال در تمام رده‌های مردان فعالیت کرده‌ام و دو سال هم قبلاً در رده بانوان کار کرده بودم. اولین بار فکر می‌کنم تیم ما بود که در مسابقات آسیایی به جمع هشت تیم برتر رفت و استرالیا را شکست داد.



طلوع‌کیان گفت: اگر بتوانم خدمتی انجام دهم، از آن آدم‌هایی نیستم که بگویم حتماً باید در یک جای خاص باشم. دوست دارم بازیکنان یاد بگیرند کنار هم باشیم و اطلاعاتمان را در اختیار یکدیگر قرار دهیم. امیدوارم بانوان والیبال ایران پیشرفت خوبی داشته باشند.